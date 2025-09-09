TENIS
Marcel Granollers, baja en el equipo español de Copa Davis por una lesión de tobillo
La Selección Española ha completado su primer entrenamiento en Marbella bajo las órdenes de David Ferrer
EFE
Marcel Granollers sufre una lesión en el tobillo derecho y causa baja en el equipo español que este fin de semana se enfrentará en Marbella contra Dinamarca en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis, informó la Real Federación Española de Tenis.
El barcelonés de 39 años, campeón de dobles del Abierto de Estados Unidos la semana pasada, arrastraba problemas físicos causados por un esguince en el tobillo que se hizo entrenándose el primer día en Nueva York y que se suma a la lesión en la fascia plantar que padecía desde principio de año, agregó la RFET.
"Las pruebas médicas a las que se ha sometido han aconsejado descartar su participación en la exigente eliminatoria de Copa Davis que España jugará en la pista de tierra del Club de Tenis Puente Romano", indicó.
Tras las bajas de Carlos Alcaraz primero y de Granollers después, el equipo capitaneado por David Ferrer formará únicamente con cuatro jugadores: Jaume Munar, Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés y Pablo Carreño.
El equipo español llegó este martes a Marbella y tuvo la primera toma de contacto con la pista bajo las órdenes de David Ferrer y Marc López, que refuerza el cuerpo técnico en esta eliminatoria. Les acompaña en los entrenamientos el balear de 19 años Izan Almazán.
