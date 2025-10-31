Entrevista SPORT
Tenis
Marcel Granollers: "Es el año en el que más lesiones he sufrido, pero el mejor en resultados"
El tenista se pasó por el programa 'Tennis Català' de SPORT para repasar la actualidad del mundo tenístico y su estado de forma
Marcel Granollers (Barcelona, 1986) ha sido el protagonista del último programa de SPORT 'Tennis Català'. El tenista, campeón esta temporada de Roland Garros y US Open, ha repasado cómo se siente en cuanto a estado de forma y los objetivos de cara al futuro tras un 2025 inolvidable.
Pregunta: Marcel, muchas gracias por atendernos hoy en el Club Tennis Andrés Quibeno. Es un privilegio conversar contigo después de un año histórico con dos títulos de Grand Slam. ¿Cómo lo recuerdas?
Respuesta: Sí, bueno, está siendo un año muy bueno a nivel de resultados. También ha sido un año un poco diferente y raro, porque es el año en el que más lesiones he sufrido, pero al mismo tiempo he tenido los mejores resultados. Contento porque hemos podido conseguir el Grand Slam que tanto perseguíamos, que tanto queríamos, y este año hemos podido ganar dos.
Dices “que tanto perseguíamos”, y es que venías de perder cinco finales de Grand Slam. ¿Es el fruto de la constancia?
Sí, bueno, al final nunca sabes cuándo pueden llegar las cosas. La verdad es que hemos estado picando a la puerta en bastantes ocasiones y no había podido ser, pero este año poder conseguir dos es increíble.
¿Cómo te levantaste de esas cinco finales perdidas? ¿Tenías claro que debías seguir insistiendo?
Bueno, realmente veíamos el nivel que podíamos ofrecer. En otros torneos enfrentábamos a las mismas parejas y los resultados estaban, el nivel estaba. Era cuestión de que todo encajara en aquellas dos semanas. Trabajamos para ello e intentamos mentalizarnos mucho durante Roland Garros. Con mucho esfuerzo pudimos dar la vuelta a situaciones difíciles que habíamos sufrido en el pasado.
Roland Garros primero, después el US Open… ¿Qué recuerdo te resulta más emotivo?
Han sido dos torneos bastante diferentes a nivel mental. En Roland Garros llegábamos sin ningún Grand Slam, jugábamos con esa ilusión, pero estábamos muy preparados y mentalizados. Veníamos de hacer buenos torneos previos, nos sentíamos jugando muy bien, con muchas ganas y confianza. En cambio, en el US Open llegué en condiciones no ideales, porque había sufrido una lesión en Wimbledon. Fue un torneo raro: no pudimos pasar muchas horas juntos fuera de los partidos para entrenar. Pero eso, mentalmente, nos liberó de la presión del resultado y entrábamos a la pista sin grandes expectativas. Esa libertad nos permitió jugar un gran tenis.
El US Open acabó de forma inmejorable, pero no empezó bien: el primer día de entrenamiento te hiciste un esguince, ¿verdad?
Sí, sí. Fue un torneo, como decía antes, diferente, mentalmente un poco raro. Ya venía de una lesión previa y, además, el día antes de comenzar me torcí el tobillo. Así que los primeros días fue un poco sobrevivir como podíamos. Pero acabó de una manera inmejorable.
¿Llegaste a plantearte retirarte del torneo?
Sí, sobre todo en los dos primeros días, cuando prácticamente el torneo todavía no ha empezado. No es solo hacer un esfuerzo un día o dos; te ves mermado físicamente, con mucho riesgo de empeorar, y en esos momentos no lo tienes claro. Pero hicimos el esfuerzo y vi que podía jugar, así que eso también nos animó a continuar.
¿El esguince te condicionaba en pista?
Bueno, en algunas situaciones sí que jugaba un poco con el freno de mano, pero como te he dicho antes, mentalmente me sentía más liberado. No tenía grandes expectativas por cómo estaba físicamente, y esa combinación funcionó.
¿Fue, quizás, un triunfo más especial por eso?
Sí, fue inesperado, la verdad. No llegaba en condiciones óptimas, como en Roland Garros, donde sí me veía jugando muy bien. Pero ganar de esta manera también fue muy especial.
¿Cómo te explicas que estos éxitos hayan llegado en un año tan complicado físicamente?
Bueno, en Roland Garros llegué muy preparado física y mentalmente, con muchas ganas. Ahí estaba en condiciones óptimas. En el US Open no tanto, pero veníamos con buena inercia y confianza, y todo eso ayuda. Ha sido un año en el que he jugado poco, pero siempre me he sentido mentalmente con muchas ganas de competir. También es bueno ver que tal vez este equilibrio de no jugar tanto te da otras cosas.
¿Sientes que estás viviendo una segunda juventud? ¿O simplemente juegas más liberado porque ya lo has hecho todo?
La edad te quita unas cosas, pero te da otras. Conocerme a mí mismo me ayuda a planificar un calendario adecuado a mi edad, para poder cuidarme físicamente y alargar la carrera.
Has hecho historia: te has convertido en el segundo tenista español con más de un título de Grand Slam masculino en dobles, después de Emilio Sánchez Vicario. ¿Qué significa eso para ti?
Es algo especial, sobre todo en este momento de mi carrera, en el que me dedico exclusivamente al dobles. Poder luchar por estos títulos es muy bonito. Intento seguir mi camino, y ahora que me toca jugar dobles, el objetivo es pelear por Grand Slams y torneos Masters 1000.
En su día decidiste centrarte solo en el dobles. ¿Fue una decisión arriesgada?
No fue fácil. Llevaba toda la vida priorizando mi carrera individual, era mi sueño desde pequeño. Pero llegó un momento en que sentí que lo mejor de mi carrera individual había pasado. Tenía dos opciones: dejar de jugar o buscar una alternativa. Siempre se me había dado bien el dobles, así que pensé que podía ser una manera de alargar mi carrera. Y ahora disfruto esta segunda etapa.
Y además, con mucho éxito: Copa Davis, dos Grand Slams, más de 30 torneos ATP... Una decisión acertada, sin duda.
Sí, claro. Con los resultados en la mano, parece una decisión acertada. Pero cuando la tomas, no tienes ninguna garantía. En aquel momento creí que era la mejor opción, y los resultados después lo confirmaron.
También han sido clave tus parejas en la pista. Primero Marc López, ahora Horacio Zeballos. ¿Qué importancia tiene esa conexión?
Es muy importante. Al final compartes muchos momentos, hay altibajos, porque solo se ven los éxitos, pero detrás hay trabajo y situaciones difíciles. Es en esos momentos cuando hay que trabajar más con la pareja, ver cómo mejorar. Tener una buena relación personal con tu compañero ayuda muchísimo.
Ahora estás en proceso de recuperación de una lesión. ¿Cómo lo estás afrontando y cuáles son los próximos retos?
Estoy trabajando para recuperarme. Es una lesión lenta, pero decidimos no jugar el circuito de Asia para tener tiempo completo de recuperación. La idea es volver al 100%, sin molestias, y acabar la temporada lo mejor posible.
Por último, ¿qué aprendizaje te ha dejado tu carrera y cómo afrontas el futuro?
Siempre he intentado, cuando entro en pista, ya sea entrenando o compitiendo, dar el 100% e intentar ser un poco mejor que ayer. Con eso me voy a dormir tranquilo. No sé cuánto tiempo más jugaré, no tengo ni idea, pero mi objetivo es que, cuando deje de hacerlo, pueda estar en paz sabiendo que di todo lo que tenía.
