OPEN AUSTRALIA
Mamá Svitolina destroza a Coco Gauff
La ucraniana superó a Gauff en 59 minutos
Menos de una hora ha necesitado Elina Svitolina para poner rumbo a las semifinales dejando en el camino a Coco Gauff (6-1 y 6-2). La tenista ucraniana ha dado un nuevo recital demostrando que tras su maternidad ha vuelto más fuerte que nunca.
Un triunfo que no solo la vuelve a meter en unas 'semis' de Grand Slam, sino que también la hace regresar al Top 10, el gran objetivo que perseguía en este 2026 y que apenas ha necesitado 27 días para cumplir.
No tuvo historia el partido en la Rod Laver Arena, con una Coco Gauff desconectada desde buen inicio. Ni la tensión a su cordaje puso bien la americana antes del partido, demostrando no estar conectada en el día de hoy.
Ni arreglo el mal inicio en el primer set, ni fue consistente en el segundo para creerse una mejora en busca de una remontada que apenas pasó por la cabeza de los espectadores.
Con la derrota, Gauff cae hasta la cuarta posición del ranking, alejándose todavía más de Sabalenka, que será la rival de Svitolina en 'semis'.
- Cañizares, sobre su relación con Paco Buyo en el Real Madrid: 'Los entrenamientos eran difíciles de llevar
- Laporta carga contra Dro
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- El Barça ya tiene sustituto para Ter Stegen en el grupo de capitanes
- Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 21
- La tiranía histórica de los jugadores del Real Madrid: 'Nos hacía estar a las 7:00 y esas no eran nuestras costumbres
- Importantes novedades en el estado de salud de Schumacher
- El Barça, lanzado: negocian con otro central zurdo holandés