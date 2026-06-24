La maldición de Sinner con Alcaraz que quiere romper en Wimbledon

A Jannik Sinner no se le da muy bien no tener a Alcaraz al lado. Así lo demuestran sus resultados en los Grand Slams. Y es que el italiano nunca ha sido capaz de conquistar un 'grande' sin la presencia del murciano en el cuadro. Una situación que se encontrará en esta edición de Wimbledon, ya que su máximo rival no se ha recuperado todavía de su lesión de muñeca.

Alcaraz lleva sin jugar desde el Barcelona Open, por lo que se ha tenido que saltar el tramo de la temporada en el que es más letal: las giras de tierra batida y hierba. Al italiano se le presentó una oportunidad única para completar el Career Grand Slam en Roland Garros, pero no fue capaz de convertirla y aprovechar la ausencia del que era campeón en las últimas dos ediciones.

Sinner con hielo para remediar el golpe de calor / EFE

En segunda ronda en París, Sinner sufrió un golpe de calor y cayó ante Juan Manuel Cerúndolo, cuando llegó a verse a tan solo un juego de ganar el partido. París volvió a ser cruel con él, después de que el año pasado tuviera hasta tres bolas de campeonato. Sin embargo, Alcaraz tenía otros planes y logró una de las remontadas más increíbles de este deporte.

En 2023, Sinner volvió a verse como favorito para levantar el Open de Australia, uno de los dos Grand Slams que se disputa sobre pista dura, una superficie en la que su juego hace todavía más daño. Alcaraz no pudo participar en el torneo por una lesión en la pierna derecha. Una baja dura, ya que venía de ganar el US Open, el primer 'grande' de su carrera.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en Wimbledon 2025 / X

El italiano caería en la cuarta ronda del torneo, equivalente a los octavos de final, ante Stefanos Tsitsipas. Un duelo que se decidiría a cinco sets. El griego acabaría llegando a la final, aunque sucumbiendo ante Novak Djokovic, campeón de esa edición. De nuevo, Jannik no aprovecharía la baja del español para ganar el título o, al menos, llegar a rondas finales.

Más precedentes en 2019 y 2020

Existen otros precedentes en los años 2019 y 2020, aunque estos ejemplos de poco sirven, teniendo en cuenta que Jannik todavía no había despuntado como jugador ni competía contra los mejores del mundo. En Wimbledon, el número uno vuelve a partir como gran favorito para revalidar un torneo que ya levantó el año pasado, ganando precisamente al murciano en la final.

La presión aumenta para Sinner cuando Alcaraz no está. Que levante el trofeo no es una posibilidad, es una obligación. Novak Djokovic querrá prolongar esta maldición y alzarse con su tan ansiado Grand Slam número 25. Será una de las últimas oportunidades que tendrá el tenista serbio de conseguirlo, ya que la hierba no exige tanto a nivel físico y puede aguantar con mayor facilidad el desgaste. Además, para él también será un 'regalo' no tener a Carlos Alcaraz en el cuadro.