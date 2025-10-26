Maldición sin fin para Davidovich

No fue en Washington. Tampoco en Acapulco. Ni siquiera en Delreay Beach o en Montecarlo, en 2022. Y ahora, Alejandro Davidovich Fokina suma Basilea a su tétrica lista de finales perdidas. Son cinco las veces que se ha quedado a las puertas el malagueño de su primer título ATP, uno que Joao Fonseca conquistó en la ciudad suiza para alagar una maldición que no parece tener fin (6-3, 6-4).

El español no pudo hacer frente a la vitalidad de su rival carioca, que suma por primera vez en su carrera un trofeo de categoría ATP500. Ya empezó mal el partido para Davidovich, que en su primer intento al servicio fue roto por Fonseca con un juego en blanco. Fokina tuvo dos bolas de break al resto en el juego siguiente, pero no las aprovechó. Sí lo hizo con 2-2 en el marcador, consiguiendo una rotura que parecía cambiar la tendencia del partido, aunque Fonseca volvió a responder con un nuevo break. El carioca se llevó la primera manga al servicio sin más sufrimiento (6-3).

No pudo ser

Y como en el primero, el segundo set empezó del revés para Davidovich. Rotura nada más empezar y un Fonseca que empezaba a crecerse por momentos. Fokina intentó reinventarse para sorprender a su rival, pero era demasiado tarde para poder cambiar el signo del partido. El carioca se impuso con su servicio hasta el final para certificar la victoria más importante de su corta carrera.

El malagueño no consigue romper su maldición tampoco en Basilea. Ya suma cinco finales perdidas Davidovich en su carrera en el circuito ATP y su primer título como tenista se sigue resistiendo. El español se deshizo en elogios hacia Fonseca tras el partido: "Jugaste un tenis increíble hoy. Eres la figura de este deporte. Sin duda, tienes un futuro brillante. Serás el próximo Nole en vencer a Carlos y Jannik", comentó.

Fonseca, por su parte, se mostró contento de conseguir el título en Basilea: "Seguimos adelante. Es el primer ATP 500, pero espero que no sea el último", explicó. "Vi a Roger jugar este torneo por televisión desde que era joven, y ganó unas diez veces, si no me equivoco. Es un placer jugar en esta cancha y jugar aquí por primera vez. Seguro que no será la última", terminó.