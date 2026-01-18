Mal inicio para el tenis español en Australia

No ha sido el inicio esperado para el tenis español en el Open de Australia. Se preveía complicado el asunto en el primer día de competición con Cristina Bucsa y Guiomar Maristany siendo las primeras en entrar en juego ante dos rivales de mayor nivel.

Busca fue la primera en probar suerte ante Elina Svitolina, pero la ucraniana impuso su nivel y su gran momento de forma para llevarse el partido por un claro 6-4 y 6-1. Tras el título conseguido en Auckland, Svitolina llega pletórica a Melbourne siendo uno de los grandes peligros 'inesperados' en el cuadro femenino.

Misma suerte tuvo también Guiomar Maristany ante Polina Kudermetova. Tras superar la fase previa, la española topó en primera ronda ante la tenista de Uzbekistán, que no dio pie a sorpresa alguna y se impuso de inicio a fin (6-2 y 6-3).

Más allá de Alcaraz, que debuta también este domingo, el resto de La Armada tomará inicio entre este próximo lunes y martes.

Bautista, Munar, Davidovich, Pedro Martínez, Paula Badosa y Jessica Bouzas serán los siguientes, mientras Carreño, Jódar y Taberner serán los últimos en debutar.