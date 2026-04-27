Madrid se queda en manos de Jódar

Dani Mérida puso punto y final a su aventura en el Mutua Madrid Open tras caer en tercera ronda ante Stefanos Tsitsipas (6-4 y 6-2). Con su derrota, sumada a la de primera hora de la mañana de Alejandro Davidovich ante Casper Ruud, dejan al tenis español con un solo representante para la ronda de octavos de final.

Es Rafa Jódar, que tras superar a Fonseca en la noche de este pasado domingo, se echa las esperanzas del público de Madrid a sus espaldas, como ya sucedió en Barcelona.

La baja del torneo de Carlos Alcaraz sumada a su bestial irrupción han hecho que el nombre del joven madrileño de tan solo 19 años sea el que este en boca de todos, siendo junto a Sinner la gran atracción en el cuadro masculino.

Jódar jugará este próximo martes ante el checo Vit Kopriva en los que serán sus primeros octavos en un torneo de categoría 1000. De superar a su siguiente rival, el español podría cruzarse en el camino con el número uno mundial en unos cuartos de final que son el deseo del torneo.

Paso a paso para un Jódar que se queda ya como la única esperanza del tenis español muy pronto en el torneo.

TSITSIPAS VUELVE A SONREÍR EN MADRID

Todo ello en parte por culpa de un Tsitsipas que vuelve a coger ritmo en Madrid, donde alcanza los octavos de final de un evento de este rango por primera vez desde su participación en Montecarlo el pasado año.

El heleno se interpuso en las expectativas de Dani Mérida, que vive el mejor momento de su carrera pero que no ha sido suficiente para ganar a un jugador con más experiencia, historial y también juego. Tsitsipas tardó una hora y nueve minutos en sacar adelante el partido y citarse con el vigente campeón, el noruego Casper Ruud, verdugo del otro español de la jornada, Alejandro Davidovich.

Tsitsipas dejó el torneo sin Mérida y con Rafa Jódar como único representante del tenis español.