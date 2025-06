Madrid propone un Grand Slam... ¡sobre tierra azul!

Si ya había controversia con la posibilidad de que Italia albergase un quinto Grand Slam, ahora Madrid también pide organizar un torneo similar a Roland Garros, aunque con sus propias peculiaridades. Gerard Tsobonian, que lleva al frente del torneo español desde 2002, ha hablado de los planes de futuro y las ideas en mente de la organización.

"Quiero un Grand Slam, claro. Puedo organizar un Grand Slam en Madrid, así que ¿por qué no tengo derecho a organizar un Grand Slam en Madrid?", comentó Tsobonian, que también propuso las diferencias que tendría dicho 'grande' con Roland Garros, siendo los dos sobre tierra batida.

La primera de ellas es que volvería la tierra azul, un invento que nació en el Mutua Madrid Open y que, a pesar de resultar eficiente para la visión del espectador, las condiciones de la superficie no fueron del todo buenas, convirtiendo la tierra batida en un suelo excesivamente resbaladizo.

La tierra batida azul del Masters 1000 de Madrid de 2012 / EFE

Fue en el año 2012, cuando Ion Tiricac, dueño del torneo por aquel entonces, propuso el cambio de color. Aun así, tenistas como Federer o Nadal se quejaron a posteriori de la superficie. El suizo llegó a afirmar que era "una de las pistas más rápidas del circuito". Al año siguiente, la tierra volvió a su color habitual y se abandonó el azul para siempre.

"Sí, el azul estuvo muy bien, pero hubo mala suerte, mala práctica, mala preparación. Muchos factores, el drenaje no era el adecuado, etc. La próxima vez, tenemos que prepararlo bien e implementarlo de forma más estructurada, paso a paso", comentó Tsobonian, que cree que podría ser un elemento diferencial con los otros Grand Slams.

Fernando Verdasco, sobre la tierra azul / EFE

Además, el directivo francés sueña a lo grande: no quiere un Grand Slam tal como lo conocemos, quiere un Super Slam. "Quiero un Super Slam. No sé qué sería, vamos a discutirlo e inventarlo. Hemos inventado muchas cosas en el tenis... Si hay una idea, ¿por qué no escucharla?", dijo.

¿Un 'Super Slam'?

Cuando se le preguntó si un Super Slam implicaba más de 128 jugadores y el doble de premios, Tsobonian lo negó. "No lo creo. Es más que solo más premios, más puntos, o menos jugadores y más puntos, o más premios, menos jugadores. No creo que el cuadro de 128 jugadores sea algo que dure para siempre, no creo que sea la mejor solución. Los aficionados quieren ver las rivalidades entre los mejores jugadores lo antes posible. No quieren partidos con un gran desequilibrio entre un jugador y otro. Queremos llegar al fin de semana de un Grand Slam rápidamente porque es cuando empiezan los partidos interesantes".

Lo que queda claro es que los intentos por un quinto Grand Slam son cada vez más, y que la posibilidad de que aumente el número de 'grandes' es una realidad. Madrid quiere ganar prestigio en el circuito de tenis, después de una mala edición donde no estuvieron los grandes nombres del circuito.