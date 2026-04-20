Duro camino para Jódar en Madrid: por el lado de Sinner

Tras la baja de Carlos Alcaraz del Mutua Madrid Open, el nombre de Rafa Jódar es el que ilusiona al público local. Un jugador que está subiendo los escalones de dos en dos hacia la élite mundial. Ya lo demostró en el Barcelona Open, donde solo el campeón Arthur Fils fue capaz de pararle los pies (y sufriendo). Este lunes se ha celebrado el sorteo del cuadro masculino y este es su camino hasta una hipotética (y muy improbable) final.

En su debut, Rafa Jódar iniciará su andadura ante el neerlandés Jesper de Jong. Un rival incómodo para una primera ronda, sobre todo en la superficie de arcilla, aunque el español parte con favoritismo. A partir de la segunda ronda, ningún partido será nada fácil. Es lo que tiene estar situado todavía en la posición número 42 del mundo.

Jódar celebra en el partido ante Fils / EFE

El rival en segunda ronda sería el australiano Álex De Miñaur. Dentro de los 'top ten', seguramente sea uno de los contrincantes más asequibles para el madrileño. De hecho, en Barcelona no fue capaz de superar los octavos de final tras caer ante Hamad Medjedovic. De Miñaur no está pasando por su mejor momento tenístico, y menos sobre arcilla, por lo que sería una buena oportunidad para Rafa.

En una posible tercera ronda, podría darse uno de los duelos más atractivos del tenis del futuro: Jódar-Fonseca. Ambos son los dos únicos jugadores por debajo de los 20 años que están dentro del top 100. Cualquier resultado de Jódar que fuera llegar a la tercera ronda o incluso superarla, supondría una subida increíble en el ranking ATP.

Si superara el duelo de Fonseca, le tocaría a Rublev o Rinderknech en octavos y llegaría Jannik Sinner en cuartos. El italiano parte como el máximo favorito para levantar el título y lograr un récord nunca antes visto: conquistar cinco Masters 1000 de manera consecutiva. Ante la ausencia de Alcaraz y Djokovic, será difícil que alguien pueda plantar cara al actual número uno.

Jódar, en el lado de la muerte

El lado de Jódar es el que reúne a los mejores jugadores de tierra del circuito. También están Ben Shelton, que aterrizará en España tras conquistar el ATP de Múnich, o Lorenzo Musetti, un jugador experto en las condiciones de Madrid. A ellos se los cruzaría en unas hipotéticas semifinales. Por la otra rama del cuadro, Alexander Zverev tendrá un camino más sencillo hasta la final.

"Jódar es un chute de ilusión tremendo, en el momento que se ha puesto a competir en tenis profesional se ha puesto 40 del mundo, es muy bueno", reconocía Feliciano López, director del Mutua Madrid Open. Antes de Marrakech, el tenista español no estaba ni siquiera entre los cien mejores del planeta y en pocas semanas ya está entre los cuarenta. Va a velocidad de crucero.