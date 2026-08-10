Dani Mérida, cuartofinalista español del Masters 1000 de Montreal: "Soy un jugador que me gusta dar el 100% y luchar hasta el final"

El tenista español Dani Mérida se ha clasificado por primera vez en su carrera para los cuartos de final de un torneo Masters 1000. Concretamente, lo ha conseguido en el National Bank Open de Montreal 2026.

Tras su contundente victoria en octavos de final, el madrileño se medirá ante el 12 cabeza de serie, Learner Tien. Mérida, junto a Jódar, forma parte de la nueva generación del tenis liderada por el gran Carlos Alcaraz. Con esta hazaña, el tenista de tan solo 21 años, sigue dando pasos de gigante en su carrera.

Sin duda, Mérida es la sorpresa de Montreal. El tenista ha conseguido demostrar su talento logrando su pase a sus primeros cuartos de final tras eliminar a Tallon Griekspoor por 6-3, 6-1.

Empezó el año como el 183 y ahora podría colarse entre los 50 mejores

Actualmente, ocupa la posición número 63 en el ránking y podría colarse en el top 50 en función de los resultados que consiga en Montreal, una escalada increíble teniendo en cuenta que a principios de año llegó a ser el 183 del mundo.

Mérida apuntaba esta subida a una mejor gestión mental y a tener más confianza en sí mismo. "Creo que esta temporada está siendo increíble. Empecé el año alrededor del puesto 200 del ranking, más o menos, y he ido subiendo mucho. Más que en mi tenis, la mejora ha sido mental. He empezado a creer mucho más en mí mismo".

Una cuestión de confianza

El tenis de Mérida ya estaba ahí, el español había jugado muy bien durante la temporada y señala a la clave de su progresgo gracias a "confiar más en mí", tal y como comentaba Daniel.

Tras su gran victoria, Mérida confesó estar contento con los resultados obtenidos: "Esto es un sueño hecho realidad. Me estoy sintiendo muy bien jugando aquí en Montreal. Estoy feliz con el nivel que he mostrado durante toda la semana y, por supuesto, estoy muy contento de estar en los cuartos de final aquí", aseguraba Mérida a pie de pista.

Muy amigo de Jódar, al que podría enfrentarse en semifinal hipotética

En los otros cuartos de final tenemos a Rafa Jódar y, en una semifinal ideal, un duelo español sería increíble de la mano de Rafa y Mérida. Un compañero a quien Daniel ha querido ensalzar: "Conozco a Rafa desde que teníamos unos cinco o seis años. Rafa es un chico increíble fuera de la pista y somos muy buenos amigos. Rafa es una gran persona fuera de la pista y está haciendo cosas increíbles", explicó el joven.

El joven ha sido apodado por la afición como "el tenista del pueblo", un mote que ha gustado a Mérida y así lo ha confesado en una entrevista en el programa Tiempo de Juego de la COPE tras brillar en Montreal: "Siempre me ha definido mucho el trabajo y venir desde abajo".

El tenista se estrenó este marzo en los torneos ATP Masters 1000, en la pista dura de Indian Wells. Según la ATP, desde entonces ha ganado 6 de los 9 partidos que ha disputado en los torneos de esta categoría. El español consiguió firmar su primera victoria en el ATP Tour en Umag, donde se impuso en la final a Damir Dzumhur por 6-2, 5-7 y 6-2.