Badosa toca fondo y se despide de Madrid en su debut

Paula Badosa ha tocado fondo en Madrid. El torneo en la capital española se presentaba como una oportunidad única para coger una buena dinámica en la gira de tierra y confiar en un buen resultado en Roland Garros. Sin embargo, este resultado es otro paso hacia atrás. Otra demostración de que Paula está muy lejos de la tenista que llegó a ser algún día.

Como es habitual en los torneos de tierra batida, los 'breaks' aparecieron de manera recurrente en el primer set. Ninguna era capaz de imponerse con su servicio, por lo que mantener el saque se presentaba como algo primordial. Abrir ventaja en el set pasaba por ahí. Badosa empezó de la mejor manera, con 2-0 arriba y mostrando una buena versión al resto. Una diferencia de puntos que se esfumó en el siguiente juego.

La española tuvo una oportunidad de oro en la primera manga, cuando se colocó 5-3 y saque a favor. Incluso tuvo dos bolas de set para encarrilar el partido. Sin embargo, Grabher resistió y Badosa empezó a acusar los nervios cuando cedió el servicio. Aunque llegó al tie-break con posibilidades, la austríaca jugó mejor los puntos importantes y se puso por delante (6-7).

El segundo set fue una durísima batalla en la Manolo Santana. Badosa estaba desquiciada y gesticulaba constantemente hacia su 'box'. No le salían las cosas. Ni la derecha, ni el revés, ni el servicio. Seis dobles faltas había hecho solo en la primera manga y tenía que mejorar en esta faceta para no regalar más puntos.

Paula Badosa, durante el duelo / SERGIO PEREZ

Tras múltiples roturas de servicio durante los 56 minutos de set, Badosa pegó un grito liberando la tensión. Había hecho lo más difícil: reponerse de un mal resultado inicial e igualar el choque. Estaba en su país y quería sacar la guerrera que lleva dentro. Tocaba darle la vuelta en la última manga, aunque el desgaste físico empezaba a notarse más que nunca.

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Aunque lo intentó, la batalla física pudo con ella. Pasaban las dos horas de partido antes de empezar el tercer set, y el tanque de gasolina ya estaba prácticamente vacío. Grabher subió su nivel con los ganadores y dejó totalmente fuera de juego a la española, que se llevó un 'rosco' final para casa. Una derrota muy dura, teniendo en cuenta el contexto y el lugar.