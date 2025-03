La ludopatía vuelve a sacudir el tenis: "Hazle un favor al mundo y mátate"

El mundo del tenis es sin duda uno de los más afectados por las apuestas deportivas y la ira que se desprende de ellas. Son constantes los mensajes de odio, las amenazas y los comentarios totalmente fuera de lugar que reciben día tras día los tenistas.

En Indian Wells no está siendo distinto y ya en el primer día de competición se vivió un desagradable capítulo con las apuestas de nuevo de por medio. Esta vez, el afectado fue el francés Benjamin Bonzi, que tras perder en primera ronda ante Brooksby, vio como varios mensajes de odio inundaban de comentarios su última publicación en Instagram, con uno de ellos totalmente desmesurado que amenazaba incluso a su familia.

"¿Por qué vives maldita perra? Hazle un favor al mundo y MATATE" empezaba el mensaje, que proseguía con constantes faltas de respeto e incluso amenazando a que su pareja iba a ser violada.

"Que toda tu familia se enferme y muera lo antes posible" apuntaba el comentario para finalizar por si no había sido suficiente.

BONZI, VÍCTIMA RECURRENTE

Sin duda, una muestra más del daño que las apuestas deportivas están haciendo al deporte en general, y sobre todo, al tenis, que día tras día vive y sufre de episodios indignos y fuera de todo sentido como el que le tocó vivir esta vez al francés Bonzi.

No es la primera vez que el propio Bonzi sufre tal situación. En noviembre de 2022, el propio tenista francés ya denuncio en una entrevista en La Provence esta peligrosa y agotadora práctica.

"No entiendo cómo la estupidez humana puede llegar tan lejos. Recibo diez, veinte, treinta, hasta cincuenta mensajes después de un partido", confesó el francés.

"Cuanto más visibilidad tienes, cuanto más partidos juegas, más se intensifica. También me pasa cuando gano, porque tal vez hice que alguien perdiera su apuesta. Todo empezó durante un Futures, había ganado mis primeros puntos ATP. Tenía 17, 18 años. En ese momento lo tomé como un ataque personal. Desean que me rompa las piernas o que no vuelva a jugar. Te dicen que te encontrarán y matarán a tu familia. Algunos ni siquiera intentan escribir algo que se entienda, pero sabes que son insultos y amenazas", concluyó el francés.