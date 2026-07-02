Luciano Darderi, número 16 del ranking ATP, así desvela su rutina de alimentación: "Siempre tomo aguacate para desayunar"

Luciano Darderi, número 16 del ranking ATP, ha repasado junto a la Organización Mundial del Aguacate, los hábitos que forman parte de su preparación diaria como deportista profesional.

Nacido en Villa Gesell, Argentina, y formado como jugador en Italia, Darderi representa a una generación de tenistas que entiende el alto rendimiento como una suma de factores: disciplina, recuperación, alimentación y equilibrio dentro y fuera de la pista. A sus 24 años, y en su tercera temporada en el circuito, el italiano suma ya cinco títulos ATP y atraviesa el mejor momento de su carrera, con una semifinal en el Masters 1000 de Roma, unos octavos de final en el Australian Open y el título del ATP 250 de Santiago de Chile entre sus últimos resultados.

"Hoy soy el número 16 del mundo en la clasificación de la ATP y este es mi tercer año en el circuito, un recorrido que me ha permitido crecer mucho tanto como jugador como persona. El objetivo es seguir mejorando, disfrutar de cada partido e intentar llegar aún más lejos que el año pasado".

El propio tenista reconoce que su progresión reciente ha ido acompañada de cambios importantes fuera de la pista. "En los últimos dos años, mi evolución ha sido el resultado de mucho trabajo y de algunas decisiones importantes. Siempre me he entrenado duro con mi padre, con sesiones intensas que me han enseñado disciplina y sacrificio. He cambiado de raqueta, lo que me ha permitido sentirme mejor en la pista, y he prestado más atención a la alimentación, incorporando más fruta y verdura, como el aguacate, y reduciendo el consumo de dulces, que siempre han sido una de mis grandes pasiones".

Entre esos cambios, el aguacate ocupa un lugar habitual en su dieta por su versatilidad y su facilidad para incorporarse a distintos momentos del día, desde el desayuno hasta las comidas previas o posteriores al entrenamiento. "Para desayunar suelo tomar aguacate y pan tostado, acompañados de huevos revueltos y jamón: es una comida equilibrada que me aporta todo lo que necesito para empezar el día".

Darderi también reivindica la importancia de mantener el equilibrio sin caer en la restricción. "Hoy en día, para alcanzar el máximo nivel, no basta con entrenar mucho: hay que cuidar todos los aspectos, desde la recuperación hasta el sueño, pasando por la alimentación. Comer de forma saludable es fundamental, pero creo que también es importante encontrar un equilibrio y ser capaz de disfrutar de lo que se hace, sin vivir cada elección como una renuncia".

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El aguacate aporta grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales como el potasio, además de antioxidantes, características que lo convierten en un alimento práctico tanto para deportistas de elite como para cualquier persona que busque mantener un estilo de vida activo.