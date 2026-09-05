Locura en el US Open: ¡Fritz y Cobolli también caen eliminados!

El US Open se está quedando sin favoritos. El torneo se le está poniendo muy de cara tanto a Carlos Alcaraz como a Alexander Zverev, los únicos que siguen vivos en la parte alta del ranking junto a Ben Shelton y Daniil Medvedev. Uno de los favoritos a ganar el torneo, Taylor Fritz, cayó en tercera ronda ante el argentino Francisco Cerúndolo y se despide de Nueva York mucho antes de lo esperado.

Fritz se llevó las dos primeras mangas con facilidad (6-3, 6-4), sin sufrir excesivamente ante una versión algo floja de Cerúndolo. Sin embargo, en el momento más complicado, el argentino empezó a elevar el nivel y fue encadenando sets hasta sacar de quicio totalmente al norteamericano, que ya tenía pie y medio en los octavos cuando apareció la derecha de Fran.

En la quinta manga, Fritz tuvo hasta tres bolas de rotura para colocarse 5-3 y sacar para ganar el partido. Fue entonces cuando el argentino no perdió los nervios y ganó cinco puntos de manera consecutiva. Un golpe duro para el norteamericano, que perdería el saque en el siguiente juego después de estampar una bola fácil contra la red. Cerca estuvo de romper la raqueta, pero se contuvo.

Esta victoria abre todavía más el lado del cuadro en el que está Alexander Zverev. Para el alemán es una gran noticia la derrota de Taylor Fritz, ya que el norteamericano es bien conocido por ser la 'kryptonita' de Sascha. De este modo, el germano tiene más opciones de alcanzar la final en Nueva York, a pesar de haber sufrido de lo lindo en las dos primeras rondas del Grand Slam.

Flavio Cobolli también cae eliminado del US Open / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Fritz se suma a la gran cantidad de jugadores 'top' eliminados en las primeras rondas, como es el caso de Rafa Jódar, Arthur Fils, Novak Djokovic y Felix Auger-Aliassime. Otro de los tenistas a tener en cuenta, y que de momento avanza rondas sin hacer ruido, es Daniil Medvedev, que si logra encontrar una versión similar a la de 2021, es serio candidato a levantar el trofeo.

Tampoco ha podido pasar de la primera semana Flavio Cobolli. El italiano, y número seis del mundo, no ha dado buenas sensaciones en ningún partido y cayó en tercera ronda ante el belga Alexander Blockx (6-7, 6-3, 6-0, 6-3). Incluso recibió un 'rosco' en la tercera manga, ganando solo cuatro puntos en todo el set. Un dato brutal que pocas veces se habrá dado en un escenario así.