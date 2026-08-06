Locura total en Montreal: ¡Jódar podría asaltar el top 10!

Montreal es un oasis dentro del calendario de los Masters 1000. Un torneo de una categoría importante en el circuito, pero en el que las principales estrellas ni siquiera hacen acto de presencia. De hecho, se trata del segundo año consecutivo en el que Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz no forman parte de la lista. Una oportunidad que las estrellas no están aprovechando.

Los dos principales cabezas de serie, Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime, han dicho adiós al torneo. El alemán cayó en su debut ante el neerlandés Tallon Griekspoor y el canadiense se retiró antes de jugar el partido por lesión. A estas derrotas se suma la de Taylor Fritz, campeón en Washington, que se vio sorprendido por el argentino Thiago Tirante.

Rafa Jódar, en el último torneo de Washington / WILL OLIVER

Uno de los jugadores que sigue vivo en el torneo es Ben Shelton, campeón de la pasada edición, que volverá a tener una gran oportunidad de conquistar este Masters 1000 y no perder una cantidad de puntos importante para él. Y otro que puede aprovechar esta situación, como es evidente, es Rafa Jódar. El español sobrevivió en su debut y evitó un susto por parte de Corentin Moutet.

El español sigue dando pasos de gigante en el ranking ATP, ya que no defiende puntos en ningún torneo. Cada victoria aporta a un casillero que va adquiriendo los colores de los 'top 10'. Si el madrileño alcanza la final, podría asaltar este selecto grupo tras pocos meses en la élite. Un subidón sin precedentes que también lo catapultaría hacia las ATP Finals.

El español ocupa actualmente la posición número 15, con un total de 2271 puntos. En caso de llegar a la final, se colocaría con 2921, más de los que ostenta ahora mismo Ben Shelton. Si el norteamericano no es capaz de llegar a las últimas rondas y se queda con una cifra inferior a la del español, Jódar podría ocupar la posición número 10 al acabar el torneo. Algo impensable hace escasos meses.

Los siguientes obstáculos para Jódar en Montreal

Para coronarse o estar cerca de hacerlo en Montreal, Jódar no tendrá precisamente un camino de flores. El español se verá las caras en tercera ronda contra Lorenzo Musetti, un jugador de gran calidad que se vuelve más peligroso en condiciones lentas. Y teniendo en cuenta las temperaturas y condiciones que se esperan en Canadá, puede ser un obstáculo muy duro de superar.

En caso de superar al italiano, tendría a Jiri Lehecka como potencial rival en octavos de final, otro hueso duro que se adapta perfectamente a las condiciones de pista dura. Visto lo visto, Jódar no tardará mucho en colocarse entre los diez mejores tenistas del mundo, sea en Montreal, Cincinnati o incluso en el US Open. Si todo ello le lleva a entrar en las ATP Finals, se convertiría en el primer 'rookie' de la historia del tenis en lograrlo.