La lluvia vuelve a frenar a Jódar en Montreal

La lluvia volvió a ser protagonista en la jornada de este lunes en Montreal. Los cuartos de final tuvieron que suspenderse tras un día de tormentas que impidió que se desarrollara el juego con normalidad. Al no tener techo en la Pista Central, este Masters 1000 depende totalmente de que haya un buen clima para que puedan jugarse los partidos. Y en esta ocasión no sucedió.

Rafa Jódar tenía que disputar su encuentro de cuartos de final contra el francés Arthur Fils. Cuando apenas quedaba una hora para el inicio del choque, el cielo todavía estaba claro y se estaban disputando partidos de dobles. Sin embargo, rápidamente las nubes pasaron a un primer plano y la organización, después de unas horas de espera, optó por suspender la jornada y posponerla al día siguiente.

Además del Jódar-Fils, también tenía que celebrarse el Darderi-Nakashima. El torneo ha decidido que este último partido se juegue antes que el del español, por lo que Rafa no saltará a la pista antes de las 20 horas en España. Un horario que favorece al espectador del país, ya que ayer iba a celebrarse el encuentro de madrugada. En Montreal, será al mediodía.

No está siendo fácil este torneo para la organización de Canadá. Se bajaron los mejores nombres (Alcaraz y Sinner), se despidieron los favoritos en su debut (Zverev y Auger-Aliassime) y las condiciones meteorológicas no están acompañando en este mes de agosto. Ha habido muchas críticas acerca de la ausencia de techo en la Pista Central, algo que debería tener cualquier torneo de categoría Masters 1000.

Arthur Fils, rival de Rafa Jódar / EFE

Jódar tiene una gran oportunidad de asaltar el 'top ten' del ranking de la ATP antes del inicio del US Open. Al jugar de día, las condiciones podrían favorecer al tenista español, que está desplegando una derecha y saque letales. Fils tan solo ha sido capaz de incomodar al madrileño en tierra batida, aunque fue prácticamente cuando Rafa había empezado a ser tenista profesional.

En la madrugada de este martes a miércoles también será el turno de Dani Mérida, que tendrá el difícil reto de vencer a Learner Tien en cuartos. Por tanto, existe la posibilidad de que dos españoles estén en las semifinales del Masters 1000 de Montreal. No será fácil, pero el nivel que están exhibiendo ambos da para ilusionarse y mucho. Se prevé un día soleado en Canadá. Para variar un poco.