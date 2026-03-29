TENIS
La lluvia obliga a parar la final entre Sinner y Lehecka en el segundo set
La final del Masters 1.000 de Miami entre Sinner y Lehecka se ha visto interrumpida por la lluvia, después de que el italiano ganara el primer set por 6-4
EFE
Miami
La lluvia ha interrumpido temporalmente la final del Masters 1.000 de Miami entre el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, y el checo Jiri Lehecka, número 22 del ranking ATP, durante el primer juego del segundo set y después de que el transalpino ganase el primero por 6-4.
Sinner busca convertirse en el octavo tenista masculino en lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami de forma consecutiva.
El inicio del partido, previsto para las 15:00 hora local (21:00 CET) ya se había retrasado 90 minutos a causa de la lluvia.
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