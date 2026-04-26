Lluvia de millones en el Mutua Madrid Open: nuevo récord en premios

El Mutua Madrid Open se ha consolidado como uno de los torneos más potentes del circuito internacional no tanto por lo que ocurre en la pista, sino por la magnitud económica que lo rodea. El torneo entrega 16.059.300 euros en premios, una cifra que supera en 351.300 euros la del año pasado. El reparto será igualitario entre ambos circuitos, de modo que 8.029.650 euros irán al cuadro masculino (ATP) y otros 8.029.650 euros al femenino (WTA).

Este volumen económico no solo refuerza su prestigio, sino que lo convierte en una parada especialmente atractiva dentro del calendario ATP y WTA. La dotación se distribuye de forma igualitaria entre ambos circuitos, lo que incrementa aún más su relevancia en un deporte que cada vez presta más atención a la equidad en los premios.

Aryna Sabalenka, uno de los grandes atractivos en el Mutua Madrid Open / Europa Press

El impacto del dinero no se limita únicamente a los jugadores. El torneo moviliza una industria enorme en torno a la competición: patrocinadores internacionales, derechos televisivos, turismo y empleo temporal. El evento genera un fuerte impulso económico para Madrid, con hoteles, restaurantes y comercios beneficiándose de la afluencia de público.La magnitud del presupuesto también se refleja en la producción del evento, que requiere una inversión logística muy elevada. Desde la infraestructura de las pistas hasta el personal especializado, todo está diseñado para sostener un torneo que funciona casi como una pequeña “ciudad deportiva” temporal.

Madrid, una referencia en el circuito

En términos de mercado, el Mutua Madrid Open compite ya con los eventos más lucrativos del circuito, situándose como una referencia dentro de los Masters 1000 Su crecimiento económico constante ha sido clave para atraer a las principales marcas globales, que ven en Madrid una plataforma de gran visibilidad internacional.

Además, la estabilidad del modelo financiero del torneo ha permitido aumentar progresivamente su inversión sin perder competitividad dentro del calendario. Esto refuerza su posición como uno de los eventos más sólidos desde el punto de vista empresarial dentro del tenis profesional.

Noticias relacionadas

En conjunto, el torneo celebrado en la capital española ya no es solo una cita deportiva de prestigio, sino un evento de gran impacto económico global, donde el dinero, la inversión y la proyección internacional pesan tanto o más que el propio espectáculo en la pista.