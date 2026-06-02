La lluvia, el inesperado factor que condiciona el Jódar-Zverev

Los parisinos se han despertado este martes bajo un cielo gris. El cambio repentino de las temperaturas altera totalmente las condiciones que se vivirán en esta jornada de Roland Garros. El primer duelo del día, entre Andreeva y Cirstea, ya se está disputando bajo techo por las lluvias que inundan la ciudad. Es decir, que Rafa Jódar se enfrentará a Alexander Zverev en 'tierra batida indoor'.

A priori, se trata de una mala noticia para Rafa Jódar, ya que se desenvuelve mejor bajo condiciones de sol y aire libre, mientras que Zverev tiene una mayor experiencia en condiciones bajo techo, además de que le sientan bien a su juego. Y es que el alemán, que cuenta con una gran defensa y a veces peca de no tener tanto ataque, podrá pegarle más fuerte a la pelota y hacer más daño.

Alexander Zverev, durante el partido ante Jesper de Jong / TERESA SUAREZ

Además, el español tan solo ha disputado cuatro partidos oficiales bajo techo a lo largo de su carrera, con dos victorias y dos derrotas. Eso sí, su desempeño en las ATP Next Gen Finals, celebradas el pasado año, fue muy bueno, aunque el formato es demasiado distinto al habitual como para sacar conclusiones. Ganar en la Chatrier se antoja un reto todavía más complicado.

Y es que Zverev es todo un especialista en condiciones indoor. Ha disputado un total de 148 partidos oficiales bajo techo, con 99 victorias y 49 derrotas. Además, en los torneos de final de temporada, siempre ha elevado su nivel, haciendo más daño con su juego. Hace dos años, por ejemplo, levantó el Masters 1000 de París, mostrando una gran superioridad.

Rafa Jódar se enfrenta a Zverev en los cuartos de final de Roland Garros / Europa Press

"Es otro formato de juego, intentaré dar lo mejor de mí y disfrutar el partido, porque no todos los días se juega contra un número 3 del mundo en unos cuartos de final de Roland Garros. El tenista de Leganés confía en sus opciones de dar la sorpresa y cargarse al favorito para alzar el título "si las cosas van bien y mi tenis está a la altura".

Por el otro lado, Zverev se deshizo en elogios del nuevo talento español. "Rafa es un jugador increíble, cuando eres más joven todo es divertido. Hace poco estaba fuera del 'top100' y ahora es 'top20. No le he visto jugar en este Roland Garros, pero sí durante toda la gira de tierra. Tiene la capacidad de acelerar la pelota tanto con la derecha como con el revés".