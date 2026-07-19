La lluvia aplaza al lunes la final de Badosa en Iasi

La anunciada luvia frustró la final del Torneo WTA 250 de Iasi (Rumanía) en la que la española Paula Badosa buscaba ante la egipcia Mayar Sherif su segundo título consecutivo, tras imponerse el pasado fin de semana en el Abierto de Nordea (no es un torneo WTA).

La final fue aplazándose a lo largo de la tarde hasta que a eso de las nueve de la noche se confirmó que se disputará este lunes a las 10.00 horas (una hora más en Iasi).

La española ya derrotó a Sherif en el único enfrentamiento entre ambas tenistas, que tuvo lugar hace tres años sobre tierra en Charleston, por dos sets a cero (6-3 y 6-1).

Tras su victoria en ‘semis’ ante la eslovena Tamara Zidansek, Badosa regresará este lunes al ‘Top 100’ del mundo y entrará directamente en el cuadro final del US Open, que empezará el 30 de agosto en las pistas de Flushing Meadows.

La tenista de Begur tiene programado su primer partido en Hamburgo (WTA 250) mañana en dieciseisavos ante la polaca Katarzyna Kawa, pero podría bajarse del torneo tras volver al ‘Top 100’.

Paula Badosa peleará hoy por conquistar su quinto título de la WTA en su quinta final. Si sale victoriosa, uniría su éxito al de su pareja, Stefanos Tsitsipas.

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