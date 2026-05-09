Llamas y Landaluce siguen el camino de Jódar en Roma

El tenis español sigue dejando nombres propios en el Masters 1000 de Roma y este sábado fue el turno de Pablo Llamas y Martín Landaluce, que alcanzaron la tercera ronda tras imponerse al francés Corentin Moutet en un duelo maratoniano y cargado de tensión y a Marin Cilic, respectivamente.

El jugador de Jerez de la Frontera necesitó más de tres horas para cerrar una victoria de enorme mérito en un partido muy físico y cambiante, disputado en un ambiente eléctrico y con las gradas completamente entregadas.

Ambos tenistas llevaron el encuentro al límite desde el fondo de pista, protagonizando numerosos intercambios largos y un desgaste constante. El momento más delicado llegó en el tercer set, cuando Moutet sufrió una caída con 3-2 a favor que le provocó molestias en la muñeca. El francés recibió atención médica y llegó a valorar la retirada junto a su equipo, aunque finalmente decidió continuar pese al evidente dolor.

El desenlace terminó resolviéndose en un tie-break final de máxima tensión, donde Llamas mostró mucha solidez mental para sellar el triunfo más importante de su carrera en un cuadro principal de Masters 1000.

El español, de 23 años y actual número 139 del ranking, ya había dejado buenas sensaciones esta semana tras superar la fase previa y lograr además su primera victoria en un cuadro principal de esta categoría. Ahora da un paso más en Roma, confirmando su crecimiento durante los últimos meses.

Su siguiente desafío será de máxima exigencia: se medirá al ruso Daniil Medvedev, que avanzó directamente a tercera ronda tras la retirada por enfermedad de Tomas Machac.

LANDALUCE, SIN PROBLEMAS

Por su pate, Martín Landaluce también se clasificó este sábado para los dieciseisavos de final del torneo romano tras imponerse al veterano croata Marin Cilic.

El español mostró mucha personalidad y un tenis agresivo para superar al campeón del US Open 2014 en un partido muy sólido que resolvió en dos sets y algo más de dos horas de juego.

La victoria tiene todavía más mérito si se tiene en cuenta el contexto con el que Landaluce llegó al cuadro principal. El madrileño había caído en la fase previa ante el italiano Andrea Pellegrino y parecía quedarse fuera del torneo, pero finalmente accedió como lucky loser tras la baja del monegasco Valentin Vacherot.

Lejos de desaprovechar la oportunidad, Landaluce volvió a demostrar por qué está considerado una de las grandes promesas del tenis español. Formado en la Rafa Nadal Academy, el jugador nacido en 2006 atraviesa el mejor momento de su joven carrera.

Ya en marzo dejó una gran carta de presentación al alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, convirtiéndose en el primer tenista nacido a partir de 2006 en llegar tan lejos en un torneo de esta categoría.

Además, esta temporada logró entrar por primera vez en el top-100 del ranking ATP, consolidando una progresión que no deja de acelerarse.

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Ahora, Landaluce buscará seguir avanzando en Roma ante el vencedor del duelo entre Tomas Martin Etcheverry y Mattia Bellucci.