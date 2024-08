Li Tu, el próximo rival de Alcaraz que dejó el tenis para atender a su madre

Li Tu, primer contrincante de Alcaraz en el US Open, disputará el segundo partido en un Grand Slam de su carrera. Nacido en Adeilaida, el tenista australiano llegó a dejar el tenis hasta dos veces: una de ellas para priorizar su vida académica y otra para atender a su madre enferma.

El australiano no empezó practicando tenis, sino el badminton. A los 12 años, llegó a convertirse en campeón infantil de su país, por lo que ya se veía que tenía un gran dominio de la raqueta. Posteriormente, se dedicó al tenis, aunque lo dejó en 2014 por la dificultad de alcanzar la élite del deporte.

Es por eso que Li Tu decidió centrarse en su vida académica. Se graduó en marketing y posteriormente fundó una academia de tenis: la L2 Academy. Un centro que se consolidó como referencia nacional. Cuando su negocio iba a la perfección, llegó la pandemia y el australiano, como muchas otras personas, replanteó sus sueños.

Tras estar años sin competir a nivel profesional, se apuntó en los torneos UTR de su país, una gira de diferentes eventos a nivel nacional. Ganó 32 de 34 partidos. El que era entrenador, volvió a disfrutar en la pista como jugador y se dio una segunda oportunidad en el mundo del tenis.

Después de perder en primera ronda del Challenger de Chicago y de competir de tú a tú en el Open de Australia contra Feliciano López, Li Tu desapareció del mapa varios meses. Él mismo desveló, tras volver y ganar el Challenger de Seúl, los motivos de su inactividad.

El motivo de su desaparición

"Hoy es tu cumpleaños, mamá. Estos últimos dos meses han sido los más duros de mi vida. Te he visto pelear contra el cáncer, sufrir y luchar cada día mientras perdías lentamente el juicio. Seguía entrenando porque me repetías una y otra vez que debía hacerlo y que tú "mejorabas". Estuve a tu lado mientras dabas tu último aliento el 24 de agosto de 2022, rodeada de tu familia, que te ama. Unos días antes de que fallecieras me dijiste que me verías en Corea y rompí a llorar. Viajar a Corea justo el día después de tu funeral... no sabía si sería capaz de hacerlo, pero antes de cada partido miraba al cielo y no podía evitar sonreír al verte. Lo conseguimos, mamá".

Una carta dura, a la vez que emotiva, que honraba a su madre. Ahora, el australiano tiene otra oportunidad de jugar un partido en un Grand Slam. Otra vez contra un español, pero en esta ocasión contra el ganador de Roland Garros y Wimbledon en 2024. Detrás del rival de Alcaraz, existe una historia que engrandece su figura.