Varias leyendas del tenis caen rendidos ante el juego de Alcaraz: "Es prácticamente inmejorable"

Carlos Alcaraz volvió a sorprender con el nuevo triunfo frente a Jannik Sinner. El tenista español se alzó con la victoria tras un juego explosivo muy eficaz en la final del US Open. Alcaraz volvió a imponerse en Nueva York y se coronó como el primer clasificado en el ranking mundial ATP. Al igual que muchos expertos del deporte, Martina Navratilova, exnúmero uno del mundo y ganadora de 18 Grand Slams, consideró al jugador murciano como una de las leyendas del tenis.

La preparación de los partidos

"Alcaraz da lo mejor de sí cuando está en juego estos títulos. Creo que no siente la presión contra Sinner porque sabe que tiene que jugar muy bien... y si pierde, lo aceptará. Ha jugado mucho mejor que Jannik, y cuando 'cocina' su juego de esta forma es prácticamente inmejorable" explicó Navratilova en 'Sky Sports' y sus palabras también fueron compartidas por '20 minutos'.

El punto fuerte de Alcaraz

Tal como destacó Mats Wilander antes del partido, el saque de Alcaraz era clave para la victoria en Nueva York. Por otro lado, Tim Henman destacó el mismo detalle: "Ha dado una clase magistral. Nunca he visto a Carlos sacar de esta forma. Piensas en los grandes sacadores del juego... y ahora tengo que poner a Alcaraz en este escalón. Contra uno de los grandes restadores, Sinner, el servicio fue fenomenal" aseguró el extenista británico.