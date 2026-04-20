Lesión Alcaraz: qué tiene, duración y cuántos partidos se perderá

Carlos Alcaraz ha empezado con serios contratiempos la gira de tierra. A pesar de defender buena parte de su renta de puntos ante Sinner en las próximas semanas, el murciano ha sufrido una lesión de muñeca que es más seria de lo esperado y que le obligará a estar ausente de algunos de los torneos más importantes de la temporada.

El número dos del mundo llegó a Barcelona sobre aviso; sin molestias a nivel físico, el murciano sí advertía de la cantidad de partidos que venía disputando y de los que todavía le faltaban por jugar. A pesar de ello, Carlos decidió apuntarse a todos los torneos de la gira de tierra, algo que es habitual en Alcaraz pero que nunca ha llegado a cumplir por uno u otro motivo.

La lesión de muñeca, más seria de lo esperado

En esta ocasión, el contratiempo llegó temprano; tras superar la primera ronda en Barcelona, el murciano empezó a sentir ciertas molestias en la muñeca que en un principio le iban a permitir disputar el duelo de octavos contra Tomas Machac. Sin embargo, la lesión terminó siendo más seria de lo esperado y a Carlos no le quedó más remedio que bajarse del torneo catalán antes de tiempo, donde defendía final.

Alcaraz, en el Barcelona Open / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Apenas unos días después, entre tanta expectación por saber cómo evolucionaban sus contratiempos físicos, Carlos Alcaraz anunció por sorpresa su renuncia a participar en el Masters 1000 de Madrid por segundo año consecutivo. La lesión de muñeca sufrida en Barcelona ha resultado ser más que unas simples molestas y le obligarán a estar ausente del torneo madrileño, una cita clave para intentar recuperar el número uno mundial.

Qué partidos se perderá

Alcaraz se perdió el ATP500 de Barcelona, se perderá el Masters 1000 de Madrid y hay dudas sobre si estará presente en Roma. El torneo italiano es el paso previo a Roland Garros y, en estos momentos, no se descarta que el murciano no llegue a tiempo para la dipsuta del Grand Slam francés.

Sería una noticia terrible para el número dos en clave ranking ATP, pues defiende título en París y daría vía libre a Sinner para recortar distancia con el murciano. Alcaraz no quiere forzar su vuelta a las pistas y prefiere esperar a ver cómo evolucionan sus problemas de muñeca, un contratiempo inesperado que ha desbaratado los planes del murciano en esta parte de la temporada.