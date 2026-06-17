Leo Messi: "Me identifico mucho con Rafa Nadal"

Leo Messi volvió a jugar un partido de un Mundial y no pudo empezar de mejor manera. El argentino anotó un hat-trick que le dio la victoria a Argentina contra Argelia (3-0), demostrando que llega a la cita en gran forma y con la ilusión de llegar lejos de nuevo con la selección albiceleste. Después del partido, habló con los medios de comunicación y sacó a relucir un nombre inesperado.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Estoy viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo. Disfruto de esta manera", reconoció, poniendo en valor el nuevo documental 'RAFA', que muestra la obsesión del extenista balear por conseguir la victoria.

Rafa Nadal es otro ejemplo de deportista que no se ha rendido a pesar de su edad y, sobre todo las lesiones. Él mismo lo decía en un podcast con Andy Roddick. "Llamé a mi mujer y se estaba riendo porque el niño (su hijo) bajaba las escaleras igual que yo, cojeando y quejándose. Creía que esa era la forma correcta de bajar las escaleras", explicó.

El éxito conlleva irremediablemente sacrificio. Y a eso se refiere Leo Messi, además de su ambición por ser el mejor o mantenerse en la élite mientras se sienta bien. "Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos", confirmó también ante los medios, dejando de lado la posibilidad de una retirada a corto plazo. Algo con lo que se ha llegado a especular por sus lágrimas tras el primer gol.

El propio Messi despejó esta posibilidad cuando fue preguntado por ello. "La verdad fue algo totalmente ajeno a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados", reconoció. Argentina disputará el próximo partido del Mundial el lunes contra Austria, la rival más fuerte de su grupo, con la tranquilidad del que es conocedor que tiene a Leo Messi en sus filas.

Messi-Nadal, mutua admiración desde hace años

La relación entre Leo Messi y Rafa Nadal siempre ha sido muy buena. Queda para el recuerdo aquel intercambio de mensajes en el año 2023, cuando ambos estuvieron nominados a los Premios Laureus a la categoría de 'Mejor Deportista', y el balear deseó que fuera el argentino el ganador. Unas palabras que emocionaron a Messi, que no dudó en contestar y elogiar a su compañero nominado.

"Vamos Leo Messi, este año te lo mereces tú", escribió Rafa en Instagram. La respuesta del argentino demostró la admiración mutua. "Que un deportista tan grande como vos me pongas eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad".