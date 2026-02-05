TENIS
¡Más leña al fuego! Ferrero deja de seguir a Alcaraz
Sorprendente nuevo capítulo tras la ruptura entre Ferrero y Alcaraz
El de Juan Carlos Ferrero sigue siendo uno de los nombres más repetidos en el entorno de Carlos Alcaraz pese al título en el Open de Australia. Tras el gran triunfo este pasado domingo, muchos esperaban la felicitación de su ex entrenador, que nunca llegó de forma directa, aunque lo hicieran las redes sociales de la Academia del propio Ferrero.
Pese a ello, muchos de los seguidores seguían esperando por si llegaba finalmente la reacción esperada que tras los últimos pasos de Ferrero ya tienen claro que no va a llegar.
El ahora entrenador del golfista Ángel Ayora, ha dado un nuevo vuelco a la relación con Carlitos, al que ha dejado de seguir en redes sociales.
Un paso sorprendente tras repetir una y otra vez que su relación personal no se había visto afectada pese a la rotura profesional.
Cierto es que Ferrero explicó que no estaba siendo fácil poder lidiar con ello y que prefería no ver a su ex pupilo en el Open de Australia asegurando que la herida estaba todavía muy reciente, demostrando que el valenciano fue quien más tocado quedó tras lo sucedido.
Su 'separación' en redes podría ser una nueva muestra del mal momento que sigue viviendo Ferrero, en busca de cerrar por completo su etapa que ya es pasado.
Por el momento, Alcaraz sigue todavía a Ferrero, en un paso que parece que no va a suceder a la inversa.
