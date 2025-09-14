Lehecka y Mensik derrotan a Estados Unidos y sellan el pase de Chequia a Bolonia

La República Checa derrotó este sábado a Estados Unidos por 3-2 y se clasificó para la Final entre Ocho de la Copa Davis que se disputará en noviembre en Bolonia (Italia).

En el duelo de dobles, el primero disputado este sábado, la pareja estadounidense formada por Austin Krajicek y Rajeev Ram superó a los checos Tomas Machac y Jakub Mensik por 7-6(6), 5-7 y 6-4.

Ese triunfo supuso el 2-1 a favor de Estados Unidos en la serie, que se disputó en Delray Beach (Florida), después de que checos y estadounidenses cerraran la jornada del viernes empatados 1-1.

El checo Jiri Lehecka (16 del mundo) volvió a empatar la serie con un triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz (número 6) por 6-4, 3-6 y 6-4. Lehecka fue clave para su equipo con sus dos victorias en individuales viernes y sábado.

En el quinto y definitivo encuentro, Mensik (17 del mundo) se deshizo de Frances Tiafoe (número 29) por 6-1 y 6-4.

La República Checa se une a Argentina, Austria, Alemania, Francia e Italia (anfitrión) entre los países ya clasificados para la Final entre Ocho de Bolonia.

Este domingo se definirán las dos series restantes entre España y Dinamarca y entre Australia y Bélgica.