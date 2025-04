La lección de Nadal a Alcaraz en una frase

Cuenta atrás para el estreno del esperado documental de Carlos Alcaraz en Netflix. La plataforma de streaming estadounidense ha desvelado este jueves un nuevo tráiler oficial de 'Carlos Alcaraz: A mi manera', una serie documental donde se desvelará el día a día del número 1 más joven de la historia del tenis.

El murciano abre las puertas de su vida para que los espectadores puedan conocer las interioridades de su vida tanto dentro como fuera de la pista, una producción única que contará con la participación de estrellas del deporte como Roger Federer, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza o Rafa Nadal.

Netflix ha desvelado un nuevo avance del esperado documental mientras Carlos Alcaraz disputaba los octavos de final de Montecarlo contra Altmaier. El murciano demostró una vez más que su talento es inacabable a pesar de no estar en el mejor momento de su carrera deportiva, especialmente después de una gira de pista dura que no ha cumplido con las expectativas del nacido en El Palmar.

Dos ideas contrapuestas

El documental 'Carlos Alcaraz: A mi manera' es una lucha entre dos ideas posiblemente incompatibles para el murciano: ser el número uno y disfrutar como cualquier otra persona. Carlos empieza el vídeo con una clara premisa: "Quiero ser el más grande de la historia. Es mi sueño, pero pasarlo bien también es clave para mí".

Para cumplir lo que hemos hecho Federer, Djokovic o yo, tienes que sentir que lo que estás sacrificando te vale la pena y te compensa. Si sientes que estás sacrificando mucho, seguro que no vas a llegar Rafa Nadal

El murciano profundiza en esa idea en el documental: "Soy alguien que le gusta pasar tiempo en casa, pero el tenis no me permite eso", explica mientras se muestran imágenes de Carlos con su familia. Es en ese momento cuando aparecen figuras como la de Rafa Nadal, que manda una advertencia a Carlos: "Para cumplir lo que hemos hecho Federer, Djokovic o yo, tienes que sentir que lo que estás sacrificando te vale la pena y te compensa. Si sientes que estás sacrificando mucho, seguro que no vas a llegar".

Las palabras del manacorí son contrarrestadas por las de Alcaraz: "Quiero pasar tiempo con mis amigos y mi familia. Quiero tener tiempo libre. Ahora mismo, mi miedo sería ver el tenis como una obligación". Roger Federer sirve como contrapunto para las palabras de Carlos: "Quieres estar en todos lados, pero no puedes", dice el suizo.

Las dos realidades opuestas las resume su entrenador Carlos Ferrero: "Carlos tiene que elegir quién quiere ser", dice el preparador. El avance lo sentencia Alcaraz: "Ahora mismo tengo que decidir yo, y si me equivoco me quiero equivocar yo. Estoy construyendo mi camino para ser el mejor de la historia, pero quiero hacerlo a mi manera".