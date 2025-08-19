¿Qué le pasó a Jannik Sinner?

Jannik Sinner saltó a la pista de Cincinnati mareado y errático. Una versión que llamó la atención del aficionado del tenis, poco acostumbrado a ver fallar tanto al número uno del mundo. Debía haber una explicación y esa llegó a los 23 minutos de partido. Con la mirada perdida y un rostro que hablaba por sí solo, el italiano dijo basta y no pudo continuar en el partido.

"Estoy demasiado enfermo, no me puedo mover", le reveló Sinner al personal médico de la ATP, que se acercó al banquillo para atenderle. En el discurso durante la entrega de premios, tampoco quiso entrar en detalles muy concretos: "Desde ayer no me sentí bien, intenté recuperarme para hoy, pero empeoré todavía más. Lo siento mucho por todos vosotros".

En 'La Gazzetta dello Sport' apuntan a que podría tratarse de un virus, descartando una intoxicación alimentaria o algo similar. Sin embargo, se le realizarán más pruebas a lo largo de este martes y descansará al menos dos días. Así lo ha confirmado también en sus redes sociales, explicando también el porqué de su ausencia en el dobles mixto del US Open.

"Ayer no me encontré muy bien y pido perdón a todos por decepcionaros. Ahora es momento de descansar un par de días y volver al trabajo", expresó en un comunicado, sin tampoco entrar en detalles del problema que sufrió. Cincinnati ha sido un torneo muy polémico, con golpes de calor e incluso desmayos por parte de tenistas que han tenido que jugar en condiciones extremas.

Es por eso que otra opción que se baraja es la de los constantes cambios de temperatura fuera y dentro de la pista. Del aire acondicionado de los interiores al calor húmedo de las pistas. Sea como sea, Sinner ya está en Nueva York, donde se centrará en defender su número uno, que perdería en caso de que Alcaraz levantara el título.

Sinner llevaba mucho tiempo sin retirarse de un partido, una demostración de su evolución física en estos últimos años. De hecho, durante su sanción por dar positivo en dopaje, aprovechó para aumentar su volumen físico. Cuando regresó, sus brazos habían crecido y era evidente que durante esos meses había ganado peso.

La última retirada de Sinner antes de Cincinnati

La última vez que se retiró el italiano fue en el año 2023, concretamente en el torneo de Halle. Sinner jugaba su respectivo partido de cuartos de final contra Alexander Bublik y, después de verse por debajo en el marcador, dijo basta por unos problemas musculares en la pierna izquierda. Como dato, Bublik fue el tenista que ganó al italiano en Halle este mismo año.

Sinner se baja de este modo del dobles mixto del US Open y tendrá unos días de descanso antes de afrontar su defensa del título individual. El transalpino, que llevaba una amplia ventaja en el ranking a todos sus rivales en los últimos meses, se ve contra las cuerdas por un Carlos Alcaraz que está firmando la mejor temporada de su carrera.