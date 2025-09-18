La Laver Cup calienta motores en San Francisco

La Laver Cup calienta motores para alzar el telón de una nueva edición que tendrá como escenario el Chase Center de San Francisco, habitual hogar de los Golden State Warriors en la NBA, unas instalaciones que varios miembros de la expedición europea tuvieron tiempo de visitar en su llegada a la ciudad. Alexander Zverev, Casper Ruud, Holger Rune, Jakub Mensik y el suplente Tomáš Macháč, vieron de primera mano las que serán las instalaciones del torneo e incluso practicaron tiros de campo con Santos y Moses Moody.

Capitanes y jugadores se realizaron también la icónica fotografía de familia, esta vez con el emblemático Puente Golden Gate como escenario. Además participaron en diferentes actos promocionales por la ciudad, como la visita de Carlos Alcaraz a la Isla de Alcatraz donde se encuentra la conocida prisión, en un pequeño guiño con el apellido del tenista español. El murciano tuvo tiempo además de compartir un partido de golf con uno de sus referentes, el suizo Roger Federer, creador del torneo.

El jugador murciano compartirá el equipo Europa con los mencionados Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli, capitaneados por Yannick Noah, el que es el único campeón francés de la historia de Roland Garros. Será la primera incursión del galo dirigiendo al equipo, tras sustituir en esta edición a Bjorn Borg. El sueco había dirigido al conjunto continental desde la primera edición celebrada en 2019.

También ha llegado este 2025 el relevo en la capitania para el equipo del Resto del Mundo, con el estadounidense Andre Agassi sustituyendo al emblemático John McEnroe. A sus órdenes, Agassi tendrá en esta edicón a sus compatriotas Taylor Fritz, Alex Michelsen y Reilly Opelka; al australiano Alex de Miñaur y al argentino Francisco Cerúndolo.

Europa, a ampliar su reinado en territorio rival

Lo que se mantiene inalterable es el formato de esta original competición de selecciones. En los tres días de competición se jugarán 12 partidos, nueve individuales y tres dobles. Cada victoria en el partido del día 1 vale un punto, el día 2 dos puntos y el día 3 tres puntos. El primer equipo en conseguir 13 puntos gana el torneo.

El combinado europeo llega a la cita en suelo estadounidense como vigente campeón tras imponerse el curso pasado en el Uber Arena de Berlín por 13-11. Es además el equipo que ostenta más victorias con un total de cinco, por solo dos de su rival, las de 2022 en Londres y 2023 en Vancouver.