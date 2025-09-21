¿Cómo va la Laver Cup 2025? Resultados y marcador en directo del Team Europe vs Team World con Carlos Alcaraz

La Laver Cup 2025 cierra el telón hoy domingo 21 de septiembre con la disputa de su tercer y último día de competición, que encumbrará como campeón al Team Europe o al Team World.

El Team World afronta la tercera jornada con una importante ventaja en el marcador global, pues el pleno de victorias conseguido ayer le ha permitido situarse con un cómodo 3-9 a favor. Lo abultado del resultado parece anticipa la victoria del equipo capitaneado por Andre Agassi, pero el formato de la Laver propicia que el Team Europe pueda darle la vuelta a esta situación adversa.

La Laver Cup cuenta con un sistema de puntuación ascendente que premia con 1 punto por victoria el primer día de competición, 2 puntos el segundo día y 3 puntos el tercero. El equipo que antes alcance los 13 puntos será el ganador del torneo, por lo que el Team World todavía necesita más de una victoria para asegurar el trofeo.

Así está la Laver Cup 2025: resultados y partidos por disputarse

Viernes 19 de septiembre Ruud vs Opelka: 6-4 y 7-6

vs Opelka: 6-4 y 7-6 Mensik vs Michelsen: 6-1, 6-7 y 10-8

vs Michelsen: 6-1, 6-7 y 10-8 Cobolli vs Fonseca : 4-6 y 3-6

: 4-6 y 3-6 Akcaraz/Mensik vs Fritz/Michelsen: 7-6 y 6-4 Sábado 20 de septiembre Zverev vs De Miñaur : 1-6 y 4-6

: 1-6 y 4-6 Rune vs Cerúndolo : 3-6 y 6-7

: 3-6 y 6-7 Alcaraz vs Fritz : 3-6 y 2-6

: 3-6 y 2-6 Ruud/Rune vs De Miñaur/Michelsen: 3-6 y 4-6 Domingo 21 de septiembre 21:00. Alcaraz/Ruud vs Michelsen/Opelka

22:30. Mensik vs De Miñaur

00:00. Alcaraz vs Cerúndolo

1:30. Zverev vs Fritz

¿Dónde ver los partidos de hoy de la Laver Cup 2025?

La Laver Cup 2025 se puede seguir en España a través de Eurosport (canales de televisión y Eurosport App), además de estar disponible en streaming en la plataforma DAZN, que posee los derechos de retransmisión.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Laver Cup 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.