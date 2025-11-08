Lavazza y Sinner, juntos hasta 2030

Lavazza se enorgullece de anunciar la renovación de su asociación con el tenista Jannik Sinner, embajador de marca de la compañía desde 2019. El nuevo acuerdo a largo plazo extiende la colaboración hasta 2030, consolidando un vínculo que va mucho más allá de la cancha de tenis.

Lavazza fue una de las primeras marcas en el mundo en creer en el talento de Sinner cuando, con apenas dieciocho años, ocupaba el puesto 140 en el ranking ATP. Desde entonces, el camino juntos ha sido extraordinario: desde su participación y victoria en las ATP Next Gen Finals de Milán en 2019, hasta los triunfos históricos en torneos de Grand Slam y las Nitto ATP Finals, con Lavazza como socio Platinum.

El punto culminante se alcanzó cuando Sinner llegó al número uno del ranking mundial ATP, puesto que ocupa en la actualidad. Un hito que manifiesta el crecimiento excepcional de un atleta que se ha ganado el corazón de aficionados al tenis de todo el mundo.

Esta asociación es el perfecto ejemplo de cómo el apoyo auténtico y continuo puede contribuir al crecimiento mutuo. Lavazza y Sinner comparten valores comunes: pasión, excelencia y dedicación.

Giuseppe Lavazza, presidente del Grupo Lavazza, ha declarado: "Estamos encantados de renovar nuestra asociación con Jannik hasta 2030. Creímos en él desde sus inicios, cuando su talento era aún una promesa. Hoy, verlo en la cima del mundo del tenis nos llena de orgullo y confirma la fuerza de una visión de futuro. Es mucho más que un embajador de marca: es parte de nuestra familia".

Por su parte, Marco Lavazza, vicepresidente del Grupo Lavazza, aportaba: "Esta colaboración ha generado un valor añadido significativo no sólo en términos de visibilidad, sino también en términos de conexión emocional. La relación con Jannik ha crecido y evolucionado con el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de nuestra presencia en el mundo del tenis y en los principales torneos internacionales. Demuestra cómo una asociación auténtica puede fortalecer la identidad de una marca y su conexión con el público".

Jannik Sinner concluye: "Para mí, Lavazza no es solo un socio extraordinario, sino sobre todo una familia. Me han apoyado desde el comienzo de mi carrera, y eso tiene un valor especial para mí. Con el tiempo, nuestro vínculo se ha fortalecido de manera natural, fundamentado en la confianza, el respeto y los valores compartidos. Estoy orgulloso de representar la excelencia italiana de Lavazza alrededor del mundo, y ante todo agradecido por la relación humana genuina que nos une".

Con esta renovación, Lavazza confirma su compromiso con el mundo del tenis y su deseo de continuar apoyando a grandes talentos que encarnan los valores de la compañía.