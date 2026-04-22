Lavazza y el Mutua Madrid Open 2026: El café oficial de los grandes momentos

Lavazza refuerza en 2026 su presencia en el Mutua Madrid Open, donde volverá a ser el café oficial de una de las principales citas del circuito ATP Masters 1000 y WTA 1000. Del 20 de abril al 3 de mayo, Madrid acogerá el campeonato en la Caja Mágica, y la marca ampliará su presencia en distintos espacios del recinto, reforzando su visibilidad a lo largo de toda la experiencia del visitante.

Lavazza, uno de los principales fabricantes de café a nivel mundial, da así un paso más en su vinculación con el torneo tras varias ediciones como partner, consolidando su papel dentro de este evento deportivo de referencia. Durante el campeonato, la marca estará presente en las principales pistas del recinto, así como en zonas estratégicas del espacio, acompañando al público a lo largo de toda la jornada, desde el acceso hasta las áreas de descanso y hospitalidad.

Lavazza en el Mutua Madrid Open / Lavazza

"Seguimos orgullosos de ser el café oficial del Mutua Madrid Open, una de las grandes citas del calendario internacional que refleja valores con los que nos identificamos plenamente, como la excelencia, la constancia y el espíritu de superación. Madrid es una plaza clave para nosotros y en 2026 damos un paso más, ampliando nuestra presencia en el torneo para acercar la cultura cafetera italiana a todos los visitantes de la Caja Mágica", declara Toni Salort, Iberia Regional Sales Manager de Lavazza.

Una experiencia italiana en el corazón de la Caja Mágica

Para 2026, Lavazza refuerza su presencia en el Mutua Madrid Open con un amplio despliegue estructurado en tres áreas clave: visibilidad de marca en el recinto, experiencia directa con el público y desarrollo de relaciones en el ámbito B2B, junto con su amplificación en medios y canales digitales. La gama Tales of Italy protagonizará toda la activación, llevando la auténtica cultura cafetera italiana al público madrileño a través de múltiples puntos de contacto:

Visibilidad en pista. El logotipo de Lavazza estará presente en los LED del Court Central y el Estadio 2, así como en canvas en el Estadio 3 y las pistas exteriores. Coffee Carts. Dos puntos situados en ubicaciones estratégicas del recinto, ofrecerán a los visitantes la gama Tales of Italy Canal Grande con una propuesta de menú sencilla y de alta calidad.

Lavazza Boutique. Un espacio experiencial de 12 m² en la calle comercial del torneo donde el tenis y la cultura del café se unen.

Espacio Lavazza en el Mutua Madrid Open / Lavazza

Los visitantes pueden situarse frente a la cámara, firmarla y recibir un vídeo personalizado, para después ver su firma impresa en la espuma de un cappuccino recién hecho. También pueden adquirir merchandising exclusivo, incluyendo un set de tazas de edición especial con el diseño conjunto del Mutua Madrid Open y Lavazza.

VIP Club. En la exclusiva terraza VIP, Lavazza instalará una estación de Coffeetails (cócteles elaborados con café) con una carta que incluirá el Classic Espresso Martiniel Mexican Espresso Martini, el White Russian Lavazza y el Negroni Cold Brew.

Amplificación global gracias al poder digital

La presencia de Lavazza durante el campeonato se extenderá también al entorno digital, con contenido en redes sociales, colaboraciones con creadores y cobertura en directo durante los días del evento. El plan incluye además acciones en medios, contenidos específicos para amplificar la colaboración con el Mutua Madrid Open y comunicación corporativa orientada a reforzar el posicionamiento de la marca en el contexto del campeonato.

Una alianza con historia y futuro

La relación de Lavazza con el tenis comenzó en Wimbledon en 2011, expandiéndose posteriormente a Roland Garros y el US Open en 2015. Desde 2021, Lavazza es Platinum Partner de las Nitto ATP Finals en Turín, su ciudad de origen. En 2023 se convirtió en Patrocinador Prestige del Rolex Shanghai Masters, y desde 2024 Lavazza está presente en el Mutua Madrid Open: en 2025 el acuerdo se amplió por cinco años más, consolidando una de las asociaciones más estratégicas de la marca. Desde 2011 se han servido más de 15 millones de cafés a lo largo de múltiples torneos, con una audiencia total de 25 millones de espectadores.