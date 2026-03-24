Landaluce sigue soñando y se mete en cuartos

La aventura de Martín Landaluce en Miami sigue sin acabar después de remontar ante Sebastian Korda (2-6, 7-6 (6) y 6-4) para alcanzar los cuartos de final por primera vez en su carrera en un torneo de tal importancia.

Fue un día más una demostración de talento y de superación para enseñar al mundo que su cartel de joven promesa está ya caducado. El madrileño supo aguantar el chaparrón de juego del americano en el inicio de partido para sobreponerse a una bola de partido en el segundo set y acabar dando una nueva sorpresa.

Sin saber lo que era ganar a un jugador del Top 50 antes del torneo, el español se ha cargado ya a Luciano Darderi (Nº 18), Karen Khachanov (Nº 15) y ahora a Sebastian Korda (Nº 36) para ser el segundo jugador con menor ranking desde 1994 en alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP.

De la fase previa a estar entre los ocho mejores del cuadro final después de saber remontar ante el verdugo de Carlos Alcaraz en la anterior ronda, que pese a tener el partido dominado y en su mano para cerrarlo, acabó viendo cómo se le escapaba, mermado por sus problemas de espalda.

Un inicio brillante del estadounidense, que siguió con la dinámica potente y acertada desde el saque y desde la línea de fondo. Poco pudo responder Landaluce, que esperó su momento sin bajar los brazos y, tras igualar el ritmo de juego y empezar a encontrar su solidez al servicio, supo poner su sello.

El madrileño sobrevivió a una pelota de partido en contra en el tie break y, con tres puntos seguidos, envió el partido al set decisivo, en el que volvió a tener que remar.

Tras adelantarse y dejar contra las cuerdas a Korda, se vio nuevamente sometido y con el marcador igualado cuando ya acariciaba la victoria. Pese a ello, supo mantener la compostura y dio el golpe final en el décimo juego para seguir soñando en grande en Miami.

En busca de las ‘semifinales’ espera ya a Jiri Lehecka o Taylor Fritz.