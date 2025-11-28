Landaluce, entre los ocho tenistas que disputarán las Next Gen ATP Finals

El tenista español Martín Landaluce ha logrado la clasificación para las Next Gen ATP Finals 2025, que reúne a los ocho mejores tenistas menores de 20 años de la temporada entre el 17 y el 21 de diciembre en Jeddah.

Tras quedarse a las puertas de la clasificación en 2024, el madrileño hará su debut oficial en torneo de jóvenes maestros.

Landaluce, de 19 años, llega a la cita tras una temporada en la que conquistó el Challenger de Orléans (Francia), fue semifinalista en Olbia (Italia), superó la fase previa del Abierto de Australia y alcanzó la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati (EE.UU.).

En el tramo final del año accedió a las semifinales tanto en el Challenger de Canberra —el primero de 2025— como en el de Villena, el último disputado.

Entre los campeones de las Next Gen ATP Finals se encuentran Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, y para esta edición ya tienen un billete para Jeddah Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic y el propio Landaluce.

Entre las grandes ausencias estará el brasileño Joao Fonseca, que tuvo que darse de baja para continuar con un proceso de de recuperación de la lesión que se produjo en el tramo final de la temporada.