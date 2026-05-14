Landaluce muere en la orilla ante Medvedev

La gran aventura de Martín Landaluce en el Masters 1000 de Roma llegó a su fin este jueves en los cuartos de final. El madrileño cayó ante el ruso Daniil Medvedev (1-6, 6-4 y 7-5) después de un partido muy competido en el que volvió a demostrar que ya puede mirar de tú a tú a algunos de los mejores jugadores del circuito.

El español tuvo contra las cuerdas a un rival mucho más experimentado, llegó a dominar el encuentro y estuvo cerca de firmar las primeras semifinales Masters 1000 de su carrera, pero Medvedev acabó imponiendo su veteranía para remontar.

Landaluce arrancó el partido de manera espectacular. Agresivo desde el fondo de pista, muy sólido con el servicio y sin complejos, desbordó completamente al ruso en el primer set, que resolvió con un contundente 1-6 y dejando grandes sensaciones.

El madrileño mantuvo además un nivel muy alto durante buena parte del segundo parcial, aunque ahí comenzó a aparecer la versión más incómoda de Medvedev, que poco a poco fue alargando los intercambios y llevando el partido a un terreno mucho más físico y mental.

El ruso encontró finalmente la manera de romper el ritmo del español y terminó forzando el tercer set, donde la igualdad fue máxima hasta los juegos decisivos.

Ahí apareció la experiencia del exnúmero uno del mundo, que aprovechó pequeños detalles para cerrar una remontada sufrida y evitar la sorpresa en el Foro Itálico.

Pese a la derrota, el torneo de Landaluce confirma definitivamente la irrupción del madrileño en la élite. El español se convirtió en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar los cuartos de final de un Masters 1000 tanto en pista dura como sobre tierra batida.

El jugador formado en la Rafa Nadal Academy continúa acelerando su crecimiento y deja Roma consolidado ya como una de las grandes promesas del tenis español y mundial.

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Por su parte, Medvedev alcanzó su decimoctava semifinal en un Masters 1000, la segunda de la temporada tras la final disputada en Indian Wells Masters, donde cayó precisamente ante Jannik Sinner.