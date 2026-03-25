Landaluce - Lehecka: horario y dónde ver por TV los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

Martín Landaluce es el nombre de moda en Miami. El tenista madrileño está haciendo un torneo de ensueño en Florida y está a una sola victoria del asaltar el top 60 del mundo. Por el camino ya ha derrotado a tenistas de la talla de Luciano Darderi y Karen Khachanov, por lo que no es casualidad que se encuentre entre los ocho mejores del torneo.

El próximo rival de Landaluce en el Miami Open será Jiri Lehecka, el número 22 del mundo. El checo está también haciendo un gran torneo y fue capaz de derrotar a uno de los favoritos, como es Taylor Fritz, además de acabar con el sueño de una de las mayores promesas del tenis: Mouise Kouame.

El último rival al que venció el español fue el estadounidense Sebastian Korda, que precisamente había eliminado a Carlos Alcaraz en la anterior ronda. Incluso salvó una bola de partido en contra para lograr el mejor resultado de su carrera en un torneo de este calibre.

Landaluce celebra el pase a cuartos / EFE

En caso de conseguir superar a Lehecka, el madrileño entraría en el 'top 100' y escalaría hasta la posición número 64 del mundo . El rival que le esperaría en semifinales no sería ni mucho menos fácil, como es evidente en cualquier torneo de Masters 1000: Tommy Paul o Arthur Fils.

¿A qué hora juega Landaluce vs Lehecka en el Miami Open 2026?

El partido de Martín Landaluce contra Jiri Lehecka, correspondiente a los cuartos de final del Miami Open, se celebrará este miércoles 25 de marzo no antes de las 20:00 horas (CET), 15:00 hora local.

¿Dónde ver el partido de Landaluce contra Lehecka en Miami 2026 por TV y online?

En España, el Landaluce-Lehecka y todos los partidos del Miami Open se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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