Landaluce y Jódar comparten grupo con Tien y Budkov Kjaer en las Next Gen ATP Finals

Los dos españoles aspirantes al título de las Next Gen ATP Finals que arrancan en Jedah el próximo miércoles, Martín Landaluce y Rafa Jódar, jugarán en el mismo grupo, el 'Azul', junto al estadounindense Learner Tien y el noruego Nicolai Budkov Kjaer, tras el sorteo del evento celebrado este domingo.

Por otro lado, el belga Alexander Blockx encabeza el Grupo Rojo que completan el croata Dino Prizmic, el estadounidense Nishesh Basavaerddy y el alemán Justin Engel, incluido a ultima hora por la baja del checo Jakub Mensik.

El miércoles arranca la acción

La fase de grupos arrancará el miércoles, con el sistema de todos contra todos, liguilla, y terminará el viernes. El sábado serán las semifinales, con los dos clasificados de cada cuarteto, y el final el domingo.

En la primera jornada, prevista para el miércoles, Rafael Jódar, debutante, se enfrentará al máximo favorito de la competición, el estadounidense Tien que fue finalista el pasado año. Después, Martín Landaluce jugará con el noruego Budkov Kjaer.

En el grupo Rojo, Dino Prizmic abrirá las Finales Next Gen en su choque con el estadounidense Nishesh Basavareddy y después, el belga Blockx jugará con el alemán Justin Engel.