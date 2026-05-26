Landaluce firma en Roland Garros su primera victoria en un Grand Slam tras una batalla de más de cuatro horas

El español Martin Landaluce dio este martes un nuevo paso en su crecimiento dentro del circuito ATP al lograr en Roland Garros la primera victoria de su carrera en un Grand Slam.

El madrileño, de 20 años, necesitó cuatro horas y media de batalla y cinco sets para superar al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, procedente de la fase previa, por 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4 en un partido marcado por el intenso calor parisino y el desgaste físico.

El duelo enfrentaba además a dos antiguos números uno del mundo júnior y estuvo cargado de tensión hasta el último juego.

Landaluce llevó la iniciativa durante gran parte del encuentro, aunque se encontró siempre con la resistencia de un Prado Angelo que se negó a rendirse incluso cuando parecía contra las cuerdas.

El español tuvo muy cerca la victoria en el cuarto set. Llegó a disponer de dos turnos de saque consecutivos de su rival e incluso sirvió para cerrar el partido, pero el boliviano reaccionó, forzó el ‘tie-break’ y acabó llevándose la manga.

Fue precisamente en ese tramo cuando aparecieron los problemas físicos del madrileño, que necesitó asistencia médica en varias ocasiones sobre la pista.

Martín Landaluce en Roland Garros / EFE

El sufrimiento continuó también en el quinto set. Landaluce llegó a colocarse 5-1 y saque para cerrar el partido, aunque volvió a complicarse ante la reacción de Prado Angelo, que logró acercarse hasta el 5-4.

Finalmente, después de salvar cuatro bolas de partido, el boliviano acabó cediendo en la quinta oportunidad tras enviar una derecha fuera de pista, desatando la celebración del español, que descargó toda la tensión lanzando la raqueta al suelo.

La victoria confirma el gran momento de Landaluce, actual número 69 del mundo tras su reciente explosión en el Masters 1000 de Roma, donde alcanzó los cuartos de final entrando desde la fase previa como ‘lucky loser’.

El jugador formado en la Rafa Nadal Academy conquistó además el US Open júnior en 2022 y alcanzó ese mismo año las semifinales de Wimbledon en categoría juvenil.

Ahora buscará una plaza en tercera ronda ante el checo Vit Kopriva que superó al francés Corentin Moutet.

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Para Bolivia, la derrota de Prado Angelo pone fin a una participación histórica en París. Era la primera vez que dos tenistas bolivianos accedían al cuadro final de un Grand Slam, después de que también participara Hugo Dellien, eliminado en primera ronda por el francés Valentin Royer.