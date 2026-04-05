Lamine y Raphinha 'se cuelan' en Montecarlo: la referencia de Sinner y Bergs

Sinner y Bergs arrancaron con victoria el dobles de Montecarlo. El italiano logró avanzar junto a su nuevo compañero en un debut sólido sobre la tierra batida del Principado. En esta ocasión, Sinner formó dupla con el belga Zizou Bergs, con quien mostró una gran conexión desde el inicio del encuentro. A pesar de ser su primera vez jugando juntos en este torneo, la pareja se adaptó rápidamente a las condiciones.

El dúo ítalo-belga se impuso al checo Tomas Machac y al noruego Casper Ruud con un marcador de 6-4 y 7-5. El partido tuvo una duración de una hora y veintitrés minutos, en los que mantuvieron el control en los momentos clave.

El rendimiento de Sinner en dobles no es nuevo, ya que en el pasado ha demostrado su talento en esta modalidad. De hecho, el italiano ya conquistó un título en 2021 en Atlanta, cuando compitió junto a Reilly Opelka.

En el torneo de Montecarlo, Sinner había sido bastante irregular. Entre 2021 y 2024, su paso por el certamen no dejó grandes resultados, salvo una victoria puntual en la edición de 2023. Ese año, el italiano compitió en pareja con el argentino Diego Schwartzman, aunque no logró avanzar demasiado en el cuadro. Esa experiencia contrasta con el inicio prometedor que ha tenido este año.

Ahora, junto a Bergs, Sinner buscará seguir avanzando en el torneo. El siguiente enfrentamiento saldrá del duelo entre la pareja formada por Guido Andreozzi y Manuel Guinard, y los hermanos Stefanos Tsitsipas y Pavlos Tsitsipas, que se disputa el martes 7 de abril.

Sinner y Bergs emulan a Lamine y Raphinha

Tras el partido, Sinner y Bergs se saludaron, como de costumbre, pero hicieron una celebración muy peculiar. El duo hizo la celebración de Lamine y Raphinha, cruzando los brazos y levantado el dedo índice.

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“Llevábamos tiempo haciendo este gesto, y a menudo nos saludábamos así", explicó un dia el brasileño. La relación entre la pareja del FC Barcelona es muy buena y juntos intentan contribuir por igual al equipo. Lamine y Raphinha son dos jugadores determinantes y disfrutan sobre el césped.