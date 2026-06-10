Kyrgios regresa a lo grande: "Me han reconstruido la muñeca"

Nick Kyrgios volvió a saborear una victoria más de un año después y lo hizo dejando una de las historias más emotivas del inicio de la temporada de hierba. El australiano derrotó al francés Corentin Moutet por 6-3 y 6-4 en la primera ronda del torneo de Stuttgart, poniendo fin a un largo periodo marcado por las lesiones y las dudas sobre su futuro.

El exfinalista de Wimbledon demostró que sigue siendo un jugador peligroso sobre césped y celebró con emoción una victoria que supone mucho más que un simple triunfo en una primera ronda.

Tras el encuentro, Kyrgios recordó el duro camino recorrido durante los últimos años para poder volver a competir al máximo nivel. "Me han reconstruido la muñeca, me han operado cuatro veces de la rodilla, así que realmente estoy luchando, pero al mismo tiempo he trabajado mucho y me siento muy bien conmigo mismo", explicó en la entrevista sobre la pista.

El australiano reconoció que durante su recuperación hubo momentos en los que llegó a plantearse si merecía la pena seguir intentándolo. "Sinceramente, ha habido muchas ocasiones en las que me preguntaba: '¿Por qué estoy jugando? ¿Qué más tengo que hacer?'. Pero os miro a vosotros y por eso sigo jugando, así que me quedaré un poco más", afirmó ante el público.

Kyrgios aseguró sentirse satisfecho tanto por su nivel de juego como por las sensaciones físicas mostradas en su regreso. "Estoy contento con cómo he jugado hoy, estoy contento con cómo me siento físicamente. He estado trabajando mucho, así que estoy muy feliz de haber vuelto", añadió.

Desde que alcanzó la final de Wimbledon 2022, donde cayó ante Novak Djokovic, el australiano ha vivido un auténtico calvario físico. En 2023 apenas disputó un partido individual, se perdió toda la temporada 2024 y entre 2025 y lo que va de 2026 solo había podido competir de forma esporádica.

Actualmente fuera del ranking ATP, el australiano busca recuperar sensaciones y demostrar que todavía puede competir con los mejores. Su siguiente rival en Stuttgart será el japonés Sho Shimabukuro, procedente de la fase previa.

Sin embargo, después de tantos contratiempos, Kyrgios prefiere no marcarse objetivos a largo plazo. "Estoy encantado de haber vuelto y de poder jugar al tenis a un alto nivel. ¿Confiado? No sé si esa es la palabra que me describe todavía. Obviamente, ya veré cómo me siento mañana", concluyó.

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Su gran meta sigue siendo Wimbledon, el escenario donde alcanzó la cima de su carrera y donde espera volver a sentirse competitivo después de años marcados por las lesiones.