Kyrgios pone fecha límite a la carrera de Djokovic: "Si fuera yo fuera su esposa, me enfadaría muchísimo"

Parece que Nick Kyrgios, no para de soltar dardos a todo el que se cruce en su camino. Ni Jannik Sinner, ni Rafa Nadal y ahora, Novak Djokovic, se han librado de las perlas que últimamente suelta el tenista australiano Kyrgios por la boca.

Esta vez le ha tocado a Djokovic ser objeto del juicio del australiano. Kyrgios ha acudido como invitado al pódcast "All on the Table" propiedad del prestigioso entrenador Patrick Mouratoglou. En este encuentro el deportista ha hablado sin tapujos de sus pensamientos sobre la situación de Djokovic y su continuidad en la competición.

Sabemos que la edad pasa factura, pero Novak Djokovic ha sabido demostrar a un gran nivel que con 38 años sigue en busca de su 25 'Grand Slam', para seguir consolidándonse como uno de los mejores tenistas de la historia. Aunque su empeño por seguir al mismo nivel que las nuevas generaciones, han dado mucho que hablar. Nick Kyrgios, por ejemplo, ha apuntado que a Djokovic "le queda poco".

ODIO A NADAL

Kyrgios es más conocido por lo que hace fuera que dentro de la pista, y recientemente expresó sin ningún filtro o tapujo lo que opinaba de Rafa Nadal. "No lo soportaba. Cuando lo veía caminar dentro o fuera de pista me generaba un gran odio. Lo despreciaba muchísimo. Me motivaba mucho jugar contra él porque sentía una gran ira dentro de mí. Lo que hacía Rafa eran enfermedades tenísticas, con todo eso que hacía durante los partidos. Algunos de sus gestos me daban asco”.

Es cierto que con 'Nole' no es lo mismo, ya que entre ellos sí que existe una relación cordial, incluso buena. Ambos han compartido momentos en la pista juntos, como en la final de Wimbledon en 2022 o cuando han coincidido en entrenamientos más distendidos.

Ahora el australiano, que lleva un tiempo alejado de la pista por culpa de las lesiones, ha opinado sin pelos en la lengua sobre el futuro del balcánico. "No lo veo jugando más de un año. No otra vez. No todo el año. Es muy profesional. Hablo desde mi experiencia si tuviera una familia como la suya y niños. Es como Andy Murray. Es como si jugaras toda tu carrera y luego te retirarás y no pasarás tiempo en casa, sino que volvieras a entrenar. Si yo fuera su esposa, me enfadaría muchísimo", expresó.

Además también hizo referencia a una conversació que ambos tuvieron en Indian Wells este año. "Venga, ¿qué más?", le preguntó esto en Indian Wells este año. Estábamos en el vestuario y le planteé : '¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás jugando?'. Y me respondió: 'No lo sé'". Y continuó explicando: "Le pregunté: '¿Y qué hay de tus hijos? Sé qué quieres pasar tiempo con tu familia". Me respondió: 'Sí, no sé'. Esa fue la primera vez que creo que extraña mucho a su familia. Me mantengo en contacto con él todo el tiempo".

Noticias relacionadas Aryna Sabalenka es la primera en bajarse de Montreal

Aunque Nick ponga una cuenta atrás, ni a él ni a nadie le pertenece esta decisión, solo a una persona y ese es Novak Djokovic.