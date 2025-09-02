A Kyrgios se le calienta la boca antes de su partido con Sabalenka: "No me va a ganar, represento a los hombres"

Fuera de las pistas desde hace ya muchos meses, Nick Kyrgios no deja nunca de estar en el centro de la polémica. El australiano jugará en la primera semana de 2026 un duelo ante Aryna Sabalenka, reeditando el mítico duelo de la 'Batalla de los Sexos'.

Será un partido con reglas distintas para igualar las condiciones, siendo la pista de la bielorrusa más pequeña y con Kyrgios solo con un servicio disponible en lugar de los dos habituales. Será en Hong Kong, en el marco de la UTS.

Un partido que Kyrgios empieza ya a calentar con sus declaraciones recientes en un podcast con Alexander Bublik, en el que asegura que no ve opción alguna de que la tenista número uno del mundo le pueda ganar.

¿De verdad crees que me puede ganar? No lo va a hacer. ¿En serio piensas que voy a tener que jugar al 100%? Intentaré estar concentrado porque represento a los hombres, creo que ganaré 6-2", aseguró el australiano.

Pese a la sobrada ya clásica en él, explicó que está emocionado por poder formar parte de este partido contra la mejor tenista del mundo. "Estoy muy emocionado por ese partido, tiene una gran personalidad y es una magnífica tenista".

EL TENIS NECESITA ESO

Kyrgios también habló sobre la importancia de abrir nuevos frentes en el tenis mundial, con partidos como este que hagan más espectáculo. El tenis necesita más rivalidades. El tenis necesita más charlatanería, como la NBA en los 90. No se puede complacer a todo el mundo. No soy amigo de muchos jugadores y no me interesa serlo", aseguró.

En busca de dejar atrás sus problemas de muñeca que le vienen lastrando desde hace tanto tiempo, Kyrgios ya centra su mirada en este duelo ante Sabalenka.