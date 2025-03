Kyrgios enciende las alarmas: "¿Qué sentido tiene esto?"

Dura imagen la que dejó esta madrugada Nick Kyrgios, quien volvía a la acción en el Masters 1000 de Indian Wells con la posibilidad de toparse con Novak Djokovic en segunda ronda, algo que quedó totalmente descartado tras verse obligado a retirarse durante el segundo set ante Botic Van de Zandschulp.

El australiano sintió dolor en su muñeca derecha, la misma que ya fue un quebradero de cabeza para él en 2023, obligándole a pasar por quirófano. Tocado y entre lágrimas el australiano abandono la pista, dejando una imagen muy preocupante y nada habitual en él, que posteriormente reafirmó en rueda de prensa.

"No tengo ningún problema en perder un partido", admitió en rueda de prensa posterior al encuentro. He perdido partidos muchas veces en mi carrera. Pero mi muñeca todavía me duele mucho a pesar de la cantidad de trabajo que he realizado. "Probablemente por eso me emocioné un poco al final, porque es uno de mis torneos favoritos", dijo Kyrgios.

Un dolor en la muñeca que ya apareció en su último entrenamiento dejando una imagen de preocupación sobre la posibilidad de poder llegar a verle incluso debutar en Indian Wells. “Un dolor intenso apareció en el penúltimo golpe de mi entrenamiento después de un golpe de derecha. No tenía confianza antes de entrar a la cancha" aseguró.

LA RETIRADA EN EL AIRE

La preocupación para Kyrgios empieza a ir ya más allá de su dolor de muñeca, y es que como afirmó él mismo en rueda de prensa, su retirada parece ser cada vez una opción más real. "Sigo aquí, pero si no puedo terminar los partidos, ¿qué sentido tiene? No lo sé..."

Nick Kyrgios se retira en Indian Wells / EFE

"Todo este proceso es uno de los mayores retos de mi carrera. La cantidad de trabajo al que me someto cuando estoy en casa, fuera de la cancha, no es divertido. Pero todavía muestro cosas, hay destellos de buen tenis. Nadie ha intentado volver a jugar después de someterse a una reconstrucción de muñeca" finalizó con un claro gesto de preocupación.

La carrera de Nick Kyrgios, más en el aire que nunca.