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Kyrgios y Dimitrov, posibles rivales de Davidovich en Mallorca

Toni Nadal confirma dos ausencias de última hora: Stan Wawrinka renuncia por motivos personales y Alexander Bublik por lesión

Alejandro Davidovich, durante su partido en Queen's

Alejandro Davidovich, durante su partido en Queen's / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

El Vanda Pharmaceutics Mallorca Championships ya conoce su cuadro principal y el sorteo ha deparado un camino exigente para Alejandro Davidovich Fokina, uno de los principales candidatos al título.

El malagueño, segundo cabeza de serie del torneo balear, arrancará directamente en segunda ronda, donde podría encontrarse con un rival de enorme repercusión mediática: Nick Kyrgios. El australiano deberá superar previamente su estreno ante un jugador procedente de la fase previa para ganarse el derecho a medirse con el español.

La dificultad del recorrido no termina ahí. En unos hipotéticos cuartos de final, Davidovich podría cruzarse con Grigor Dimitrov, uno de los jugadores más peligrosos sobre hierba, o con Corentin Moutet, finalista de la pasada edición del torneo.

Por el otro lado del cuadro aparece Martín Landaluce, que tendrá un complicado debut frente al alemán Jan-Lennard Struff. Si logra superar ese primer obstáculo, el madrileño se enfrentaría al vencedor del duelo entre Nuno Borges y Adrian Mannarino, octavo cabeza de serie.

El horizonte tampoco concede tregua al joven español, ya que en unos posibles cuartos de final podría esperarle el italiano Luciano Darderi, primer cabeza de serie del campeonato.

El sorteo también ha dejado algunos enfrentamientos especialmente atractivos en la primera ronda. Entre ellos destaca el duelo entre Stefanos Tsitsipas y la joven promesa peruana Ignacio Buse, quinto cabeza de serie, así como el choque íntegramente serbio entre Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic, cuartofinalista en la edición de 2025.

Por otro lado, el director del torneo, Toni Nadal, confirmó dos ausencias de última hora que han modificado la composición del cuadro. Stan Wawrinka no participará por motivos personales, mientras que Alexander Bublik se ha visto obligado a renunciar al torneo por lesión.

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