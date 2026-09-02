A Kyrgios no dejan de caerle palos: "Siempre le encantó tirar mierda a la gente. No me da pena, recoges lo que siembras"

El karma existe y, si no, que se lo digan a Nick Kyrgios. El australiano siempre ha estado cómodo con el papel del 'bad boy', lanzando dardos sin miramiento a cualquiera que le viniera en gana y cuestionando en múltiples ocasiones los casos de dopaje de grandes figuras del tenis, como el de Jannik Sinner.

Pero todo vuelve, y antes de señalar a alguien asegúrate de no dar motivos para que lo hagan contigo. Y es que Nick Kyrgios dio a conocer a través de sus redes sociales que había dado positivo en un metabolito de la cocaína. Irónico.

"Siempre le encantó tirarle mierda a la gente"

El último en sumarse al carro para opinar del caso de Kyrgios ha sido Karen Khachanov. El tenista ruso no dudó en dejar clara su opinión respecto al australiano: "Siempre le encantó tirarle mierda a la gente, incluso cuando no jugaba, con esos tuits constantes. Cosechas lo que siembras, no me sorprende y no siento pena por él", decía contundente el tenista en el medio ruso First & Serve.

Y es cierto que Kyrgios siempre ha estado presente en las redes sociales dejando ir comentarios en casos en los que ni estaba involucrado. Incluso llegó a opinar de la personalidad de Rafa Nadal: "A Nadal no lo soportaba, sus gestos en pista me asqueaban. Solía odiarlo y despreciarlo muchísimo cuando lo veía caminar. Era un tipo que siempre me motivaba", dijo.

A pesar de que a nivel tenístico tenía talento, le han faltado muchas otras cosas en la pista, como deportividad, compañerismo o, a veces, algún punto en la boca. Como cuando el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, dio positivo en un control de dopaje por una crema que usaba su fisioterapeuta.

"Se volvió contra él"

Una situación que recupera Khachanov: "Además, el año pasado escribía sobre Sinner o sobre otros jugadores diciendo algo como que él no jugaba dobles con gente que tomara sustancias dopantes. Y al final, mira lo que ha ocurrido. Se volvió contra él", explicaba sin cortarse el ruso.

Kyrgios fue extremadamente radical con los positivos de Jannik Sinner o Iga Swiatek. En su momento, el tenista tuiteó lo siguiente: "Nunca en mi vida intentaría doparme… El trato debe ser igual para todos. Que dos números 1 caigan por dopaje es asqueroso para nuestro deporte, da una imagen pésima", expresó en una rueda de prensa.

Ayer, las declaraciones de Tsitsipas sobre el dopaje de Kyrgios fueron muy sorprendentes e incluso dejaban entrever que era algo "esperable", conociendo los hábitos extracurriculares del australiano. Estas no son las primeras reprimendas que recibe el tenista.

El 'karma', el gran enemigo de Kyrgios

También lo hizo en su momento la tenista Simona Halep, quien dio positivo en 2023 y a quien Kyrgios atacó en sus redes sociales escribiendo lo siguiente: "Tal vez los jugadores deberían dejar de tomar cosas turbias. Deberían mirarse al espejo al final del día y decir: sí, hice lo correcto. No es tan difícil".

Años después, la tenista ha podido devolver ese mismo comentario y recordarle aquello que tanto criticó Kyrgios. "Nunca patees a alguien cuando está en el suelo. La vida tiene una forma extraña de cambiar las posiciones. Y una forma aún más extraña de revelar la diferencia entre un accidente y una elección".

Ahora el tenista tiene que enfrentarse no solo a las sanciones que comporta el positivo, sino que también al escrutinio público al que él solito se ha expuesto. Cuando comunicó su caso, no le quedó otra que asumir los hechos y el australiano admitió haber cometido "un enorme error".