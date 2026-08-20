Kyrgios, el 'bad boy' del tenis, recibe su propia medicina tras dar positivo en cocaína: "Nunca patees a alguien cuando está en el suelo"

Nick Kyrgios siempre ha estado cómodo siendo el 'villano' del tenis. Sin un pelo en la lengua, siempre ha destacado más por sus declaraciones fuera de la pista que por su talento en ella. El que fuera el número 13 del mundo jamás ha dudado en señalar con el dedo a los demás, parece que el karma le ha llegado.

La ironía del tenis no perdona. Y es que han pillado a Kyrgios con las manos en la masa tras ser suspendido por dar positivo en cocaína en un control antidopaje en el torneo de Mallorca el pasado junio.

Una situación que trae déjà vu, ya que es el mismo jugador que, en 2024, cuando se conocieron los casos de Jannik Sinner e Iga Swiatek, soltaba estas declaraciones: "Nunca en mi vida intentaría doparme… El trato debe ser igual para todos. Que dos números 1 caigan por dopaje es asqueroso para nuestro deporte, da una imagen pésima". Uno de los muchos comentarios que ahora le explota en la cara.

El karma le ha llegado

No le ha quedado otra que asumir los hechos y el australiano admitió haber cometido "un enorme error", responsabilizándose completamente: "Quería que lo supieran de mí primero". En el comunicado que publicó en sus redes sociales anunció que se alejaba durante un tiempo del foco: "Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo".

Esta situación ha provocado que aquellas personas a las que criticó con dureza al dar positivo y por las que pedía sanciones ejemplares se la hayan devuelto al australiano, ya que ahora es él quien aparece en la lista de sancionados por aquello que tanto criticaba.

Simona Halep: una de sus 'víctimas' no deja pasar la oportunidad

Ese ha sido el caso de Simona Halep, quien dio positivo en 2023 y Kyrgios la atacó en sus redes sociales escribiendo lo siguiente: "Tal vez los jugadores deberían dejar de tomar cosas turbias. Deberían mirarse al espejo al final del día y decir: sí, hice lo correcto. No es tan difícil".

Tras conocer el positivo por cocaína de Kyrgios, Halep no ha dudado en devolvérsela, mandándole el siguiente mensaje: "Nunca patees a alguien cuando está en el suelo. La vida tiene una forma extraña de cambiar las posiciones. Y una forma aún más extraña de revelar la diferencia entre un accidente y una elección".

Kyrgios ha vivido rozando el límite en muchísimas ocasiones y ha sido el protagonista de muchas polémicas. Ahora parece que el personaje se ha comido a la persona. Dejando de lado los constantes 'dardos' con los que arremetía contra sus rivales, incluyendo a Nadal, sus partidos parecían convertirse en un espectáculo.

Desde insultar a jueces de silla o escupirlos, romper muchas raquetas, lanzar sillas o incluso simular una masturbación. No solo eso, sino que incluso llegó a gritarle en el Masters 1000 de Montreal en 2015 a su contrincante Thanasi Kokkinakis que se había acostado con su novia, Donna Vekic.

Le es indiferente derrochar el dinero en sus sanciones

Parece que el dinero le sale por las orejas, porque ha tenido que pagar cantidades elevadas para compensar sus actos antideportivos. Un despilfarro del que también consiguió hacer burla en un pódcast llamado Turn Up the Talk, donde, de forma irónica, dijo que le agrada saber que todo el dinero recaudado gracias a él por estas penalizaciones de la ATP se destina a causas benéficas.

No solo con los tenistas ha tenido actitudes cuestionables, sino también con los periodistas. En una edición del Abierto londinense, Kyrgios se presentó comiendo sushi y, con la boca abierta, les dijo a los asistentes en la rueda de prensa, en tono desafiante: "¿Qué van a escribir ahora de mi comportamiento?"

Fuera de la pista también ha tenido problemas con sus parejas o exparejas, llegando a admitir que las agredió. En el caso de su expareja, Chiara Passari, reconoció que la empujó al pavimento en una discusión acalorada. Otro episodio con Passari fue en 2021, cuando, según medios australianos, protagonizaron una acalorada discusión en un hotel por una supuesta infidelidad del tenista con otra mujer y los huéspedes llamaron a la polícia.