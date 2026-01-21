KUIKMA presenta Unrupt Pro: las zapatillas de tenis diseñadas para resistir partido tras partido

Cada partido, cada sprint lateral, cada deslizamiento: el tenis exige máxima intensidad y un calzado que no falle. Con las nuevas KUIKMA Unrupt Pro, Decathlon presenta una zapatilla diseñada para acompañar a los jugadores desde el primer saque hasta el último punto de cada partido, ofreciendo durabilidad, estabilidad y confort en todos tus movimientos.

Juega sin contenerte, ese es el mantra que guía el diseño de la Unrupt Pro, pensada para quienes quieren centrarse únicamente en el juego, sin preocuparse por el desgaste de sus zapatillas.

Una solución pensada para los jugadores más exigentes

Para desarrollar un calzado que realmente aguante la intensidad de la competición, los equipos de KUIKMA recorrieron Europa, visitando pistas en Francia, España, Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos. El objetivo era conocer a jugadores con desplazamientos de alto impacto, aquellos que ponen a prueba su calzado en cada slide y frenada. De estos encuentros surgió la Unrupt Pro, sometida a pruebas cortas y largas para garantizar su rendimiento y durabilidad en cualquier situación.

Durabilidad total, de la suela al upper

La resistencia de la Unrupt Pro no es casualidad: cada detalle ha sido pensado para soportar el desgaste en las zonas de mayor fricción, desde la suela hasta la parte superior del pie. La suela incorpora tecnología RUBLAST y una arquitectura de doble densidad que refuerza los puntos críticos, ralentizando la abrasión.

La protección se extiende al antepié y al tobillo, con refuerzos de goma, cordones ocultos y alta sujeción lateral. Esto permite afrontar frenadas agresivas y deslizamientos extremos sin comprometer el rendimiento ni la seguridad del jugador.

Menos impacto, más intensidad

La Unrupt Pro combina comodidad y soporte adaptados a los movimientos específicos del tenis. La integración de un refuerzo lateral de TPU asegura estabilidad en los desplazamientos laterales, mientras que la mediasuela de EVA absorbe impactos y protege las articulaciones durante los intercambios más largos.

En conjunto, la zapatilla funciona como una armadura flexible: sujeta el pie de forma segura, sin limitar la libertad de movimiento, permitiendo mantener la intensidad desde el primer hasta el último punto.