Kostyuk - Andreeva: Madrid tendrá nueva reina

El WTA 1000 de Madrid coronará a una campeona inesperada. Tras el derrumbe prematuro de las grandes favoritas, el título que el año pasado conquistó Aryna Sabalenka cambiará de manos este sábado, con una final inédita entre Mirra Andreeva y Marta Kostyuk.

El cuadro femenino ha vivido una auténtica revolución en la Caja Mágica. La número uno Sabalenka y Elena Rybakina cayeron en cuartos, Iga Swiatek se despidió en tercera ronda y Coco Gauff en octavos. También quedaron fuera nombres como Jessica Pegula, Jasmine Paolini o Elina Svitolina.

En ese escenario emergieron dos figuras que han aprovechado la oportunidad con autoridad. Por un lado, Andreeva, pupila de Conchita Martínez, que a sus 19 años sigue consolidándose como una de las grandes sensaciones del circuito. Por otro, Kostyuk, que llega lanzada tras una racha impecable sobre tierra batida.

La rusa afronta su séptima final WTA, con la posibilidad de conquistar su sexto título y el tercero de la temporada tras sus triunfos en WTA Linz y WTA Adelaida. Además, ya sabe lo que es ganar grandes citas: se llevó Indian Wells y WTA Dubái en 2025, siendo la primera adolescente en alcanzar tres finales WTA 1000.

En Madrid, su recorrido ha sido casi perfecto, con once victorias en doce partidos sobre arcilla este año. Solo cedió ante Rybakina en WTA Stuttgart. Sin embargo, Andreeva rehúye el papel de favorita: “No me considero favorita. Quien llega a una final es una rival muy difícil. Solo pienso en mi plan de juego”, explicó.

Enfrente estará una Kostyuk en estado de gracia. La ucraniana acumula diez victorias consecutivas sobre tierra, viene de ganar en WTA Rouen y no había cedido un set en Madrid hasta semifinales. Será su sexta final WTA, en busca de su segundo título del año.

Además, cuenta con un precedente favorable: venció a Andreeva a comienzos de temporada en WTA Brisbane, en el único duelo entre ambas. “Fue un partido muy duro. Ella es muy sólida, golpea fuerte y tiene un gran saque”, advirtió la jugadora de Kiev.

El duelo del sábado enfrentará dos trayectorias en ascenso, dos estilos distintos y una misma oportunidad: conquistar el mayor título de sus carreras sobre tierra batida.

En juego no solo estará el prestigio. La campeona se llevará más de un millón de euros, mientras que la finalista superará el medio millón.

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