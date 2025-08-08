Khachanov, sobre Nadal: "Se levantaba a las cinco de la mañana para ver al Madrid"

Rafa Nadal nunca ha escondido su apoyo al Real Madrid. El balear, durante su larga carrera, se ha dejado ver en múltiples ocasiones por el Santiago Bernabéu y ha animado a su equipo como un aficionado más. Por si alguien todavía tenía dudas, Karen Khachanov desveló lo que llegaba a hacer el manacorí para ver a su equipo durante los torneos.

El tenista ruso, que cayó en la final del Masters 1000 de Toronto ante Ben Shelton, también es un declarado madridista, a pesar de haber entrenado durante años en Barcelona e incluso casarse allí. "No veo todos los partidos, depende de dónde esté. Sé que Rafa, por ejemplo, sí. No soy tan fan como él", confirmó Karen después de las semifinales.

Fue entonces cuando Khachanov quiso poner un ejemplo de la gran pasión de Nadal por el conjunto blanco. "Cuando estaba en Estados Unidos, a veces se despertaba a las 3 o las 5 de la madrugada para ver los partidos del Madrid", confesó. Y es que, durante la gira de pista dura, la gran mayoría de partidos se disputan durante la madrugada americana.

A Nadal se le ha llegado a relacionar incluso con la presidencia del Real Madrid. "Sí, me gustaría ser presidente del Real Madrid", comentó en una entrevista de hace meses el balear, aunque especificó que todo dependería del futuro, ya que actualmente está contento con la gestión de Florentino Pérez, que lleva gran parte del siglo al mando del club.

Ahora, ya retirado, puede afrontar sus próximos proyectos con una mayor tranquilidad. Es muy probable que Rafa se deje ver más por el Bernabéu a partir de ahora, si ya lo hacía como tenista. Por ejemplo, una de las ocasiones en las que se le vio apoyando al Madrid en la grada fue en París, durante la final de la Champions League 2022.

Toni Nadal, en una foto de archivo / Alonso Cupul

Tampoco se perdió el Mallorca-Real Madrid de la temporada pasada, en la que ambos equipos iniciaban su temporada en liga y firmaron un empate a uno. Al ser balear, Nadal también ha mostrado en múltiples ocasiones su cariño al Mallorca, al que le desea siempre lo mejor, excepto contra los blancos.

De madridista en madridista

"¿Ídolo de Rafa? Tenístico creo que ninguno, futbolístico, todos los del Real Madrid. Cuando mi hermano jugaba en el Barça, Rafa quería que ganara el Barcelona, pero no estaba muy convencido porque es un fanático del Real Madrid. Cuando regresó al Mallorca, pudo volver a cambiar", confesó Toni Nadal, su tío y entrenador durante gran parte de su carrera.

Tras la retirada de Nadal, otro madridista es el que ha tomado el relevo: Carlos Alcaraz. El murciano también ha reconocido apoyar al equipo blanco y actualmente se encuentra en Cincinnati para iniciar la gira de pista dura norteamericana. Quién sabe si también se levantará de madrugada para ver jugar a su equipo.